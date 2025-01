Le Lycée Technique André Peytavin de Saint-Louis a abrité hier, mercredi 22 janvier 2025, la cérémonie officielle de remise des contrats d'apprentissage aux 120 jeunes de l'Académie de Saint-Louis ayant été enrôlés cette année dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme de Formation Ecole-Entreprise (PF2E).

Ils sont répartis dans six (06) établissements de formation professionnelle et technique de la région, avec 23 entreprises formatrices. Ces 120 jeunes seront formés dans divers métiers notamment en électricité, en horticulture, en menuiserie métallique, entre autres. Leurs contrats ont été enregistrés puis validés par l'Inspection régionale du Travail et de la Sécurité sociale de Saint-Louis.

Cette cérémonie de remise de contrats d'apprentissage fait suite au processus d'enrôlement des jeunes de l'Académie de Saint-Louis en quête de formation école-entreprise. Le Programme de Formation École-Entreprise (PF2E) qui dépend du ministère de la Formation Professionnelle et Technique, à travers son antenne régionale de Saint-Louis, a prévu de les répartir dans six (06) centres de formations professionnelles dont le Lycée Technique André Peytavin, avec 23 entreprises formatrices.

Ces 120 jeunes seront formés dans divers métiers notamment en électricité, en horticulture, en menuiserie métallique, entre autres. «Nous avons réuni déjà l'ensemble des bénéficiaires du programme et les acteurs clés à savoir la tutelle technique, l'Inspection d'Académie de Saint-Louis, l'Inspection régionale du Travail de la Sécurité sociale, les établissements concernés référencés, les apprenants et également leurs parents. Aujourd'hui, c'est toute cette communauté qui s'est réunie pour remettre ces contrats d'apprentissage et donner un ok du démarrage des formations école-entreprise pour l'année scolaire 2024/2025», a fait savoir Aboubacry Amadou Sow, chef d'antenne régionale du PF2E.

Il a rappelé l'objectif de ce programme qui, selon lui, apporte aujourd'hui sa pierre à l'édifice au niveau du ministère de la Formation Professionnelle et Technique, pour faciliter la qualification professionnelle des jeunes et éventuellement leur insertion. Le programme, a-t-il expliqué, vise à régler aussi le problème de l'inadéquation entre la formation et l'emploi. «Avec le PF2E, le jeune est formé en deux lieux de formation à savoir en centre ressources et en entreprise formatrice. Cela lui permet d'acquérir très tôt l'ensemble des compétences pour être opérationnel et employable. Et une fois sorti de ce dispositif de formation, le jeune est déjà qualifié et également opérationnel et n'a plus besoin de stages de perfectionnement. Donc c'est ça l'objectif du programme», a dit M. Sow.

Venu représenter l'Inspection d'Académie de Saint-Louis à cette cérémonie, l'inspecteur et secrétaire général, Mafal Der, a saisi l'occasion pour donner des conseils aux apprenants, à leurs parents et aux responsables des entreprises ciblées. «Nous sommes satisfait d'avoir eu la présence des parents qui ont compris ce programme et ce que les apprenants vont en tirer. La remise s'est bien passée et nous en avons profité pour mieux conseiller les apprenants, les entreprises et les motiver davantage et les exhorter à y croire et à travailler pour réussir», a-t-il confié.

Pour sa part, Mme Anne Marie Tendeng, de l'Inspection régionale du Travail et de la Sécurité sociale de Saint-Louis, a salué la procédure entreprise par les responsables du PF2E pour l'enregistrement des contrats d'apprentissage de ces jeunes mais aussi la régularisation de cette vingtaine d'entreprises ciblées.