Tunisie: Secteur pharmaceutique au pays - Un nouveau système de régulation numérique

A peine 18 mois d'exercice, l'Agence nationale du médicament et des produits de santé (Anmps), placée sous la tutelle du ministère de la Santé, compte passer la vitesse supérieure, en se focalisant, désormais, sur la digitalisation de ses services et communications.

Cette transition numérique a été, alors, annoncée en juin dernier, pour donner suite aux objectifs du projet « Saha » 2020-2026, qui vise à « soutenir la bonne gouvernance dans le secteur de la santé », avec des financements américains de 16 millions de dinars. Cela explique, en quelque sorte, l'engagement de ladite agence à simplifier les formalités administratives et raccourcir les délais d'accès aux diverses prestations de santé. Et ce, dans l'intérêt aussi bien des opérateurs économiques concernés (fabricants de médicaments, pharmacies...) que des patients.

Une interface digitale standard

L'Anmps a ainsi lancé, hier matin à Tunis, son nouveau système d'information et de régulation numérique du secteur pharmaceutique en Tunisie. Un évènement festif qui a réuni les professionnels de la santé, de la pharmacologie, de l'industrie pharmaceutique et des autorités de régulation. Cette rencontre, rehaussée par la présence du ministre de la Santé et SE l'ambassadeur des Etats-Unis en Tunisie, a fait pleins feux sur le format électronique commun technique de dossier (eCTD), adopté pour la soumission des demandes d'autorisation de mise sur le marché des médicaments. D'ailleurs, comme l'a présentée l'équipe de ladite agence, cette solution eCTD est de nature à rationaliser l'approbation, l'enregistrement et la surveillance des médicaments et des produits pharmaceutiques, conformément aux normes internationales.

Ce système d'information comprend également un nouveau portail de l'Anmps, soit une interface digitale standard et centralisée « offrant un accès sécurisé et convivial aux parties prenantes de l'industrie pharmaceutique pour gérer les licences, les dépôts réglementaires et le suivi de la conformité », précise la même équipe. Selon elle, ce portail garantit une communication fluide entre l'Anmps et ses utilisateurs, tout en améliorant la transparence et l'efficacité des processus réglementaires. « Le lancement, aujourd'hui, de ce nouveau système d'information numérique est une étape clé dans l'exercice de l'Anmps et un tournant décisif dans la transformation digitale du secteur pharmaceutique en Tunisie », se félicite Dr Mustapha Ferjani, ministre de la Santé.

Tunisie-USA : une diplomatie active et fructueuse

Et le ministre de souligner que le projet Saha, réalisé avec l'apport financier des Etats-Unis, symbolise une volonté commune de moderniser, sécuriser et optimiser le processus pour garantir un accès équitable aux médicaments et aux soins de santé de qualité. Cela, ajoute-t-il, met en lumière, l'historique coopération si solidaire et bénéfique établie entre la Tunisie et les Etats-Unis.

« Cette synergie exemplaire soutenue par nos partenaires américains illustre les avantages concrets d'une diplomatie active et fructueuse qui nous encourage à aller encore loin ensemble », estime-t-il.

De son côté, l'ambassadeur américain, Joey Hood, a pris la parole pour rappeler que l'ancien président fondateur de la Tunisie, Habib Bourguiba, visionnaire qu'il était, avait beaucoup misé sur le droit du Tunisien à la santé.

« Aujourd'hui, la Tunisie franchi des étapes importantes dans la concrétisation de cette vision, en modernisant son cadre réglementaire pharmaceutique grâce à ce nouveau système d'information, lequel accélérera le processus d'approbation de nouveaux médicaments au bénéfice des entreprises pharmaceutiques, y compris américaines, et l'amélioration des prestations de santé », fait valoir l'ambassadeur.