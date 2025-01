Tunisie: La présidente du « Rotary International » au pays - Renforcer le développement durable

Du 19 au 23 janvier 2025, la présidente du Rotary International, Stephanie Urchick, a effectué une visite officielle en Tunisie, sur invitation de Khalid Kabbaj, gouverneur du district 9010, qui regroupe les clubs Rotary de Tunisie, Algérie, Maroc et Mauritanie.

Présidente du Rotary International, Stephanie Urchick, a effectué une visite officielle en Tunisie. Cette visite s'inscrit dans une dynamique de renforcement des actions du Rotary en faveur du développement durable, de l'innovation et de l'entraide communautaire, tant au niveau local qu'international. Le « Rotary International », une organisation mondiale de service fondée en 1905, regroupe plus de 1,2 million de membres répartis dans 46.000 clubs à travers le monde. Ses actions couvrent des domaines essentiels, tels que la santé, l'éducation, l'environnement, ainsi que la promotion de la paix. Cette visite en Tunisie vise à mettre en lumière l'impact des initiatives locales et à encourager de nouvelles collaborations internationales.

Une rencontre inspirante avec les rotariens tunisiens

Le 22 janvier 2025, une rencontre de presse a été organisée pour permettre à la présidente Stephanie Urchick de partager ses impressions sur les actions des Rotary Clubs tunisiens, de revenir sur les moments forts de sa visite et d'évoquer les perspectives de collaboration internationale.

Lors de cet échange, la présidente Urchick a souligné l'importance de sa présence sur le terrain. « La raison de visiter un pays est la même partout. Je ne serais pas efficace si j'étais dans mon bureau à Evanston, aux Etats-Unis. Il est essentiel de venir rencontrer les Rotariens, de les motiver et de les inspirer directement. C'est ainsi que nous pouvons faire avancer notre mission », a-t-elle souligné, dans une déclaration accordée à La Presse.

Elle a aussi insisté sur l'importance de l'engagement local, social et économique. « Chaque club Rotary doit se demander : qu'est-ce que je peux faire de mieux pour ma communauté? C'est cette introspection qui anime les actions du Rotary à travers le monde. Que ce soit pour l'eau, la santé maternelle et infantile, ou l'éducation, chaque projet a pour objectif d'améliorer concrètement la vie des individus ».

Dans le même sillage, elle a ajouté que les projets menés par les Rotary Clubs tunisiens et maghrébins témoignent de cette approche pratique et de proximité. Parmi les initiatives remarquables, on peut citer la formation des jeunes à l'utilisation du logiciel Microsoft Project, afin de leur fournir des outils pour mener à bien leurs projets de manière efficace et structurée. « Nous voulons que nos jeunes soient formés aux outils d'aujourd'hui, afin de les aider à réussir et à contribuer positivement à leur communauté », a expliqué un responsable local.

Les jeunes : une priorité pour l'avenir du rotary

Un autre aspect abordé lors de cette rencontre a été la nécessité de recruter de nouveaux membres, en particulier parmi les jeunes. Le Rotary International cherche à attirer de plus en plus de jeunes à travers ses programmes Rotaract (pour les jeunes adultes) et Interact (pour les adolescents). Pour cette organisation, il est crucial de convaincre les jeunes de s'engager et de donner de leur temps, car ils représentent l'avenir du Rotary.

Il est à noter que la visite de Stephanie Urchick en Tunisie s'inscrit dans une vision globale du Rotary visant à renforcer la coopération internationale tout en soutenant des initiatives locales de grande envergure. En collaborant avec des partenaires locaux et en soutenant des projets durables, le Rotary oeuvre pour un monde meilleur, un projet à la fois. « Une telle action permet de rappeler l'importance des actions locales du Rotary, mais aussi la nécessité de renforcer la visibilité de ses initiatives.

Ces rencontres représentent une occasion de présenter et d'afficher, encore plus, notre volonté de continuer à oeuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens, tout en promouvant la coopération internationale et l'innovation pour relever les défis mondiaux », a conclu Urchick.