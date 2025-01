Tunisie: Le président Saïed reçoit un message écrit de son homologue mauritanien

Tunis — Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi, au Palais de Carthage, le ministre mauritanien de l'Economie et des Finances, Sid Ahmed Ould Bouh, qui lui a remis un message écrit du président mauritanien Mohamed Ould El-Ghazaouani.

Le président de la République a, à cette occasion, mis en exergue les relations solides qui unissent les deux pays, réitérant la détermination ferme de la Tunisie à renforcer davantage ces relations privilégiées.

Le chef de l'Etat a, d'autre part, évoqué les importants défis auxquels fait face le continent africain dans un monde en mutation rapide. Les pays africains doivent être au rendez-vous avec l'Histoire, a-t-il dit, cité dans un communiqué de la présidence.

Et d'ajouter: Le continent africain se doit de retrouver sa place naturelle sur l'échiquier mondial, d'effacer l'impact de décennies de colonisation, de guerres et de conflits, et de se consacrer à la reconstruction et ce, selon de nouvelles approches innovantes tenant compte des spécificités africaines et traduisant les aspirations et les choix de ses peuples.

Les défis que rencontrent, aujourd'hui, l'Afrique, notamment aux plans économique et social, ne peuvent être relevés de manière individuelle, a soutenu le président Saïed.

Il a, dans ce sens, plaidé pour une approche collective et solidaire, basée sur une réflexion commune et des concepts innovants afin de permettre aux pays africains de mettre à contribution leurs ressources humaines et d'exploiter leurs richesses naturelles et de devenir ainsi des acteurs influents sur la scène internationale.

Le président Saïed a insisté sur l'attachement de la Tunisie à son appartenance africaine, rappelant les souffrances endurées par les peuples africains à défaut d'une vision unificatrice capable de réaliser le rêve des pères fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine (OUA).

Il a, dans ce sens, insisté sur l'importance de tirer les leçons du passé et d'en réparer les erreurs, et d'œuvrer à relancer le développement dans le continent afin de bâtir un avenir meilleur pour les peuples africains.

Dans une déclaration à l'issue de l'entretien, l'envoyé spécial du président mauritanien a, qualifié de "privilégiées" les relations bilatérales, se félicitant du soutien apporté par la Tunisie à la Mauritanie dans les instances internationales.

