Tunisie: A Davos, le pays réaffirme son attachement à la souveraineté nationale

La Tunisie ne cesse de démontrer sa volonté de maintenir une coopération internationale avec les pays du monde entier dans le respect des intérêts mutuels et loin de tout esprit de suivisme, comme l'a toujours affirmé, haut et fort, le Président de la République qui confirme, chaque jour, sa détermination à asseoir l'indépendance de la décision du pays.

C'est donc dans cet esprit que le ministre de l'Economie et de la Planification participe, actuellement, à la 55e édition du Forum économique mondial de Davos en Suisse où il a déjà eu des entretiens avec des hauts dirigeants d'institutions internationales.

Et contrairement à ce que certains propagandistes tentent de véhiculer, le ministre a réitéré, auprès de ses interlocuteurs, la volonté du gouvernement tunisien de développer les relations avec tous ses partenaires économiques et financiers dans le cadre de l'intérêt commun et des choix souverains de notre pays, tout en saisissant cette occasion pour mettre l'accent sur l'intérêt majeur accordé par le Président Kaïs Saïed au renforcement du rôle social de l'Etat dans les différents programmes et politiques de développement.

Ces rencontres avec une pléiade de hauts responsables d'institutions économiques et financières internationales ont constitué une opportunité idoine pour présenter les priorités de développement de la Tunisie et les programmes de réforme en vue de la mise en oeuvre du développement global et durable.

Il en ressort que la Tunisie est résolument inscrite dans la voie visant l'amélioration du climat d'investissement et des affaires, la lutte contre le changement climatique, tout en optant pour un processus de transition énergétique et digitale, ce qui a permis d'améliorer les indicateurs de la Tunisie dont on peut citer, plus particulièrement, les taux de croissance et d'inflation et la maîtrise des grands équilibres budgétaires.

La délégation tunisienne au Forum de Davos, placé sous le thème «La collaboration à l'ère de l'intelligence », comprenant, également, le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, a eu des entretiens avec les hauts responsables de nombreuses institutions dont la BAD, la BM et la Berd, sans oublier des rencontres à l'échelle bilatérale.

Cette participation tunisienne au prestigieux Forum économique mondial prouve, une fois de plus, le concept sacré de la souveraineté nationale remis au goût du jour par le Chef de l'Etat, plus que jamais attaché à l'indépendance des décisions nationales.