Ile Maurice: Cyclisme - Un plateau relevé attend les Mauriciens

La sélection mauricienne masculine lance sa saison aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis (EAU) avec le 9e Tour de Sharjah. Une entrée en matière qui s'annonce assez dure pour nos cyclistes - Alexandre Mayer, Hanson Matombé, Aurélien de Comarmond, Toréa Célestin, William Piat et Jeremy Raboude - au vu du plateau qui sera présent sur cette épreuve classée UCI 2.2.

Plusieurs formations de division Pro Team seront au départ. Il s'agit de Burgos - BH, Toscana Factory Team et de Wagner Bazin WB. Parmi les autres équipes engagées, on retrouve également la structure de développement d'UAE Emirates. Outre Maurice, il y aura quatre autres sélections africaines nommément, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et le Rwanda. Les sélections de Grèce, Oman, Bahreïn, Arabie Saoudite, Iraq, EAU, 9 équipes continentales, six clubs et l'équipe régionale française de Haute-Savoie seront aussi au départ.

Cinq étapes sont au menu. La première qui se tient aujourd'hui entre l'Almajaz Ampitheatre et Hanging Gardens/Kalba, sera longue de 132,91 km. Ce sera d'ailleurs la plus longue du Tour. Un contre-la-montre individuel de 11 km est prévu dimanche alors que l'étape la plus dure, la quatrième, avec une arrivée au sommet, est prévue lundi. La dernière étape se déroulera mardi prochain.

Alexandre Mayer qui sera le leader de la sélection quadricolore prévient qu'il faudra se montrer prudent par rapport aux bordures. «L'année dernière, le Tour de Sharjah était aussi notre première course de la saison et on ne savait pas comment elle se déroulait. On s'était fait avoir sur le plan tactique avec les bordures. Cette fois, on a l'expérience de 2024 et on essaiera de ne pas commettre les mêmes erreurs. Le niveau sera relevé, c'est certain, mais personnellement, je me sens mieux préparé, même s'il pourrait me manquer un peu de compétition. On verra bien», avait confié le coureur.

Notons que le technicien sud-africain, Trevor Court, encadrera la sélection et que le mécano Mervyn Bignoux et Caitlin Miles (soigneur) sont aussi du déplacement.

Le programme

Aujourd'hui

Étape 1 - Almajaz Ampitheatre - Hanging Gardens/Kalba (132,91 km)

Samedi 25 janvier

Étape 2 - Wheat Farm/Maliha - Aldhaid University (127 km)

Dimanche 26 janvier

Étape 3 - Contre-la-montre individuel - Sharjah University City (11,16 km)

Lundi 27 janvier

Étape 4 - Al Hefiyah Lake/Kalba - Al Suhub rest area (132,32 km)

Mardi 28 janvier

Étape 5 - Heritage Village/ Al Hamriya - Al Jada (121,87 km)