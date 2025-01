Ile Maurice: Les priorités du président, Me Anwar Moollan

Il partait avec le statut de favori. C'est avec 260 voix que Me Anwar Moollan, Senior Counsel, a été élu président du Bar Council. Cela, à l'issue de l'assemblée générale et de l'élection au siège de la Mauritius Bar Association, hier, à la rue Pope Hennessy, Port-Louis.

Le Conseil de l'ordre des avocats est aussi constitué de son secrétaire, de son trésorier et ses membres. Me Bishan Ramdenee, qui a postulé comme membre, a décroché 246 voix. Natasha Behary-Paray en a obtenu 181, suivie par Hisham Oozeer avec un écart d'une seule voix, avec 180 voix. Zaki Ramtoolah a obtenu 148 voix, Jacques Tsang Mang Kin, 141, et Avinesh Dayal revient avec 134 votes.

«Les avocats sont un maillon essentiel pour l'administration de la justice et je souhaite en premier lieu poursuivre ce dialogue. Je voudrais aussi l'élargir afin de créer des lieux de rencontre privilégiés dans le but de discuter à bâtons rompus les différents problèmes que nous rencontrons tous les jours. Et les points que j'aborde sont une liste non exhaustive», a confié le Senior Counsel à la presse. Parmi les éléments qu'il compte traiter, il y a le problème de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) liée à l'accès à la justice pour ceux qui ne sont pas enregistrés pour la TVA.

Étant donné que beaucoup de personnes ont besoin de legal aid, il abordera ce sujet. Pour rappel, la legal aid, ou aide juridique, est la fourniture d'une assistance aux personnes qui n'ont pas les moyens de se faire représenter par un avocat et d'accéder au système judiciaire. L'aide juridique est considérée comme essentielle pour assurer l'accès à la justice en garantissant l'égalité devant la loi, le droit à l'assistance d'un avocat et le droit à un procès équitable.

Me Anwar Moollan, fils de sir Hamid Moollan, King's Counsel, a également pour objectif d'aborder le problème des infrastructures que les avocats et le public rencontrent dans les cours. Il souhaite traiter les difficultés d'accès aux ascenseurs à la Cour suprême car cela pose un problème quand il y a une longue file d'attente. L'accès des avocats étrangers aux cours mauriciennes était aussi un sujet qui devait être traité. «Beaucoup de juniors auraient pu prendre des dossiers mais ne le peuvent pas parce que d'autres personnes sont retenues.» Il a tenu à féliciter l'équipe élue et a remercié sa famille, affirmant que le lien de confiance avec le public doit être restauré au plus vite.