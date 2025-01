Afrique: À la rencontre du sélectionneur - Sébastien Desabre (RD Congo)

Sébastien Desabre a su s'imposer comme un technicien respecté sur le continent africain, où il a forgé une carrière d'entraîneur impressionnante. Depuis 2010, il a évolué dans plusieurs championnats africains, passant par des clubs emblématiques comme l'ASEC Mimosas en Côte d'Ivoire, le Coton Sport de Garoua au Cameroun, l'Espérance sportive de Tunis en Tunisie, et bien d'autres. Sa gestion des équipes nationales, notamment l'Ouganda et maintenant la RD Congo, témoigne de son aptitude à réussir dans des contextes compétitifs.

Nom : Sébastien Desabre

Lieu de naissance : Valence (France)

Âge : 48 ans

Sélection : République Démocratique du Congo

Sa carrière d'entraîneur

Sébastien Desabre a commencé sa carrière d'entraîneur en France avec l'ES Le Cannet-Rocheville. En 2010, il part à l'international et rejoint l'ASEC Mimosas en Côte d'Ivoire. Il y remporte plusieurs coupes nationales. En 2012, il entraîne le Coton Sport de Garoua et décroche le titre de champion du Cameroun. Lors de la saison 2012/13, l'équipe atteint les demi-finales de la Ligue des Champions CAF TotalEnergies. En fin de saison, il signe à l'Espérance sportive de Tunis et devient champion de Tunisie. En 2015, il rejoint le Recreativo Desportivo Libolo en Angola et remporte la Supercoupe d'Angola. Il quitte le club en tête du championnat.

En 2016, Desabre prend en charge le Dubaï Club, puis signe en Algérie avec la Jeunesse sportive de Saoura. En septembre 2016, il devient entraîneur du Wydad Athletic Club et mène l'équipe au titre de champion du Maroc. En 2017, il rejoint Ismaily SC en Égypte, où il connaît un excellent bilan. En décembre 2017, il devient sélectionneur de l'Ouganda. Sous sa direction, les Cranes se qualifient pour la CAN 2019. Après cette compétition, il signe avec Pyramids FC en Égypte.

En 2020, il rejoint les Chamois niortais. En 2022, il quitte le club pour devenir sélectionneur de la RD Congo.

.

Style de jeu

Depuis sa prise de fonction à la tête de la RD Congo, Sébastien Desabre a su imprimer sa marque en instaurant une discipline tactique et une organisation de jeu qui mettent l'accent sur la cohésion collective. Desabre a montré une capacité remarquable à gérer les matchs à enjeux, en obtenant des résultats solides face à des adversaires redoutables. Son approche est pragmatique, favorisant un système défensif bien structuré et des transitions rapides pour exploiter les failles adverses.

"Nous avons une équipe capable de rivaliser avec les meilleures d'Afrique, mais il est essentiel de maintenir la discipline tactique et d'optimiser notre potentiel offensif", a-t-il souligné après une victoire cruciale en éliminatoires.

Son style de jeu repose également sur l'utilisation d'un milieu de terrain dynamique, capable de récupérer rapidement le ballon et de relancer avec précision. Ses résultats en éliminatoires, affichait un bilan impeccable de 8 victoires en 8 matchs disputés, allant de mars 2023 à la mi-novembre 2024 (soit 1 an, 7 mois et 24 jours), témoignent de sa capacité à préparer ses joueurs à des défis variés. En matchs amicaux, les Léopards ont également montré une solidité, avec 4 victoires et 2 nuls sur 6 matchs, renforçant la réputation de Desabre comme un technicien capable de transformer des équipes en sérieux prétendants sur la scène internationale.

Expérience à la Coupe d'Afrique des Nations

Sébastien Desabre découvre la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies en 2019 avec l'Ouganda. Placée dans le groupe de l'Égypte, pays hôte, l'équipe des Cranes réussit à se qualifier en terminant à la deuxième place de son groupe. Cependant, en huitième de finale, l'Ouganda est éliminé par le Sénégal, futur finaliste, sur un score de 1-0. Cinq ans plus tard, le tacticien retrouve la Coupe d'Afrique des Nations avec la RD Congo et réalise son plus grand exploit en Côte d'Ivoire. En effet, avec les Léopards, Sébastien Desabre parvient à atteindre les demi-finales de la compétition.

Le saviez-vous ?

La RD Congo marque la 11e expérience africaine de Sébastien Desabre. Depuis le début de sa carrière, il a consacré 14 ans à entraîner des équipes sur le continent africain.