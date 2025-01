Afrique: CAN 2025 - La Guinée équatoriale prête à rejouer les trouble-fêtes

Surnom : Le Nzalang Nacional

Participations : 4

Meilleure performance : Quarts de finale (2015)

Classement FIFA : 93

À chaque rendez-vous continental, la Guinée équatoriale prouve qu'elle est bien plus qu'un outsider. Le Nzalang Nacional, porté par une histoire riche en surprises et en exploits, arrive à la CAN 2025 avec le plein d'ambition. Surnommée "l'équipe qui dérange" par de nombreux spécialistes du football africain, la sélection équato-guinéenne a forgé sa réputation sur des performances audacieuses face aux cadors du football africain.

Avec Juan Micha à la barre, le Nzalang a adopté un style de jeu pragmatique et audacieux, alliant intensité défensive et créativité offensive. Micha, figure emblématique du football équato-guinéen, s'appuie sur des leaders expérimentés comme Ibán Salvador, véritable moteur de l'équipe, pour galvaniser son groupe. En se qualifiant pour cette édition après une campagne de qualifications laborieuse mais méritée, la Guinée équatoriale rappelle qu'elle est toujours capable de déjouer les pronostics.

Le Nzalang Nacional a inscrit son nom parmi les équipes à suivre, notamment grâce à ses performances lors des dernières éditions. Aujourd'hui, l'objectif est clair : continuer à écrire son histoire et, pourquoi pas, s'offrir un nouveau chapitre mémorable lors de la CAN TotalEnergies 2025.

Comment l'équipe s'est qualifiée

Logée dans le Groupe E, la Guinée équatoriale a navigué dans des eaux troubles durant sa campagne qualificative. Avec 2 victoires, 2 matchs nuls et 2 défaites, le Nzalang a tout de même réussi à décrocher sa qualification pour la CAN TotalEnergies, en tant que dauphin de l'Algérie.

Le sélectionneur : Juan Micha

Juan Micha place la confiance et la cohésion au coeur de son approche, convaincu que ces valeurs sont indispensables pour briser les préjugés souvent associés aux entraîneurs africains. "C'est à travers la confiance que nous pouvons battre les préjugés que les entraîneurs africains affrontent au plus haut niveau," a-t-il déclaré sur AllAfrica.com, mettant en lumière son ambition et sa vision.

Une illustration marquante de son leadership réside dans sa préparation des rencontres face aux grandes nations du football. Avant le match contre la Côte d'Ivoire lors de la CAN CAF TotalEnergies 2023, Micha a déchargé son équipe de toute pression en affirmant que celle-ci pesait davantage sur l'adversaire, hôte du tournoi. Cette déclaration stratégique a permis à ses joueurs de se concentrer pleinement sur leur performance, démontrant sa capacité à gérer les enjeux psychologiques des compétitions de haut niveau.

Depuis son arrivée à la tête de la sélection, Micha a transformé le Nzalang Nacional, tant sur le plan tactique que mental. Ses efforts ont hissé la Guinée équatoriale parmi les équipes respectées du continent et ont renforcé sa réputation sur la scène internationale. Cependant, pour Micha, le travail est loin d'être terminé. Il continue de se projeter vers l'avenir, affirmant avec détermination que la mission de son équipe est inachevée et que de nouveaux sommets restent à atteindre.

Joueur à surveiller : Ibán Salvador, 29 ans, Attaquant

Ibán Salvador, c'est bien plus qu'un joueur pour le Nzalang Nacional. C'est une décennie d'engagement sans faille, d'émotions partagées et de moments gravés dans l'histoire du football équato-guinéen. Dix années où son nom a résonné dans les stades, où son coeur a battu au rythme de chaque match, incarnant l'âme et la fierté d'une nation tout entière. "Porter le maillot du Nzalang Nacional, c'est représenter tout un peuple, ses rêves, ses espoirs et son courage. Chaque minute sur le terrain, je joue pour eux [les supporters]." confiait-il à la BBC.

Véritable meneur sur et hors du terrain, Ibán Salvador incarne le moteur de l'équipe équato-guinéenne grâce à un mélange unique de talent, de détermination et de leadership naturel.

Sur le plan technique, Salvador brille par sa polyvalence. Capable d'évoluer en tant que milieu offensif ou attaquant, il est le lien parfait entre les lignes, dictant le tempo du jeu et créant des opportunités pour ses coéquipiers. Sa vision aiguisée et ses passes précises lui permettent de débloquer les situations les plus complexes, tandis que son sens du placement lui offre souvent une longueur d'avance sur ses adversaires.

Mais c'est aussi sa combativité qui impressionne. Salvador est connu pour sa capacité à ne jamais lâcher prise, que ce soit dans les duels ou lors des moments critiques. Il joue chaque match avec une intensité rare, reflétant son profond attachement au maillot du Nzalang. Sa capacité à galvaniser ses coéquipiers dans les moments difficiles en fait un leader incontesté, un véritable pilier de l'équipe.

Enfin, son expérience accumulée au fil des années, tant en sélection qu'au sein de ses clubs, lui donne cette maturité essentielle pour guider les nouvelles générations. Salvador n'est pas seulement un joueur clé ; il est une source d'inspiration pour toute une nation qui se reconnaît dans son courage et son dévouement.

Performances passées

Lors de sa première participation en 2012, une édition co-organisée avec le Gabon, le Nzalang Nacional a marqué les esprits en atteignant les quarts de finale, une prouesse remarquable pour une équipe novice sur la scène africaine. Trois ans plus tard, en 2015, alors qu'elle accueille seule la compétition, la Guinée équatoriale a dépassé toutes les attentes en se qualifiant pour les demi-finales. À ce stade, elle s'est inclinée face au Ghana (3-0) avant de manquer la médaille de bronze lors d'un match acharné contre la RD Congo de Florent Ibenge (0-0, 4 tab à 2). Cette épopée a marqué un jalon important dans l'histoire footballistique du pays, consolidant son statut d'outsider redoutable.

Après une période d'absence, le Nzalang Nacional a signé un retour remarqué lors de la CAN 2021 au Cameroun, atteignant une fois de plus les quarts de finale. Cette performance a confirmé la capacité de l'équipe à rivaliser avec les grandes nations du continent et à surprendre les observateurs.

Lors de la CAN 2023, la Guinée équatoriale a une nouvelle fois déjoué les pronostics. Portée par une phase de groupes éclatante, elle a enchaîné des victoires impressionnantes contre la Guinée-Bissau (4-2) et la Côte d'Ivoire (4-0), tout en décrochant un match nul (1-1) face au Nigeria. Terminant en tête de sa poule, le Nzalang s'est présenté en huitième de finale avec un immense espoir, mais son parcours s'est arrêté brutalement face à la Guinée, qui l'a battu 1-0. Une désillusion certes, mais qui témoigne de l'évolution et de la compétitivité croissante de cette équipe sur la scène africaine.

Le saviez-vous ?

Jusqu'à présent, à chaque fois que la Guinée équatoriale a disputé les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies, elle a franchi avec brio l'étape de la phase de groupes, témoignant de son aptitude à répondre présent sur la grande scène continentale.