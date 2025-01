Madagascar: Projet Lac Iarivo - Vers la création de nouvelles infrastructures

C'est une initiative du président de la République qui répond aux besoins présents et futurs de Madagascar.

Centres d'intérêt

Afin de rayonner au niveau international à l'occasion des différents sommets que le pays va accueillir, Antananarivo se doit de répondre aux besoins de la population, en termes d'infrastructures et de bien-être. Du point de vue économique, la mise en place du projet va créer de nouveaux centres d'intérêts, ouvrir des commerces, favoriser les investissements privés et créer des emplois. Des infrastructures économiques sont prévues dans le cadre du projet Lac Iarivo, à commencer par le Village artisanal, mais également les hôtels, restaurants, centres de loisirs, sociétés de commerce... Sans oublier les constructions d'infrastructures étatiques tels que le Palais des Congrès ou le nouveau centre de conférence (à l'étude).

Éléphants blancs

La modernité de la Capitale attirera de nouveaux investisseurs et des touristes tant au niveau national que régional et international. La gestion des fonds publics s'inscrit dans un cadre légal qui sera parfaitement respecté comme dans tout investissement public. La transparence et la rigueur imposées aux marchés publics seront de mise pour ce projet, afin d'éviter des éléphants blancs comme l'Hôtel 5 étoiles à Ivato et la gare routière « Fisandratana » à Ambohimanambola.

Capital humain

Le premier pilier de la Politique générale de l'Etat repose sur le capital humain. Cela inclut la mise en place d'infrastructures proches de la population et dont elle a besoin comme les écoles, les centres de santé de base, les postes avancés de police et de gendarmerie. Mais cela tourne aussi autour du bien-être de la population de façon générale et la création d'emplois en fait partie. A travers le projet Lac Iarivo, le cadre de vie des Tananariviens sera amélioré grâce à des espaces de divertissement et de loisirs, des espaces verts. And last but not least, un mode de transport urbain « manara-penitra ».