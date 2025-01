Madagascar: Rugby/Saison 2025 - Un tourbillon de compétitions pour les Makis

La saison 2025 promet d'être bien remplie pour le rugby malgache, avec 14 compétitions internationales prévues. Le calendrier est copieux et palpitant.

Le président du Malagasy Rugby, Marcel Rakotomalala, a dévoilé hier le programme des activités prévues pour cette année. Au total, 14 tournois internationaux et 15 compétitions locales sont au calendrier, en plus de plusieurs sessions de formation. Que ce soit les Makis à XV ou à VII, seniors ou juniors, ou encore les Ladies Makis à XV et à VII, toutes les équipes nationales participeront à des rencontres internationales.

Temps forts de la saison

Les Seniors à VII ouvriront la saison avec le World Series Challenger, qui se tiendra début mars à Cape Town. Les joueurs, encadrés par le coach Razily, ont entamé les entraînements mercredi à Andohatapenaka. Leur départ est prévu pour le 25 février. En juillet, les Makis seniors à XV disputeront la première phase des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations en Ouganda. Les Ladies Makis à XV et à VII participeront à la Coupe d'Afrique des Nations qualificative pour le WXV en mai, au Kenya, et aux qualifications pour la Coupe du Monde de rugby à VII, prévues en septembre à Madagascar.

Les Makis à VII dames poursuivront leur parcours avec une participation au World Games en Chine, en août, et à un tournoi de préparation en vue des qualifications pour les Jeux Olympiques. Les équipes U18 et U16 participeront au tournoi AROI en avril, à domicile, ainsi qu'à la Coupe d'Afrique des Nations, qualificative pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse. Madagascar accueillera trois grands événements internationaux : le tournoi de l'AROI, la Coupe d'Afrique des Nations senior dames à VII, et la Coupe des Clubs Champions de l'Océan Indien.

Homologation du Stade Makis

Côté compétitions locales, la reprise de la phase finale du TOP 12 est prévue pour février, suivie du lancement de la nouvelle saison avec le championnat national des challengers de rugby à XV, impliquant les équipes régionales dans la capitale. Les championnats Fédéral 1 et 2 débuteront en mars. Les catégories U20, U18, U16, ainsi que les dames, bénéficieront également d'une attention particulière cette année.

Lors de la conférence de presse, Marcel Rakotomalala a dressé un bilan positif de la saison 2024, en mettant en avant la participation des Makis à VII hommes et dames à la Coupe du Monde, ainsi que l'organisation de six tournois internationaux. Une bonne nouvelle pour le rugby malgache est l'homologation du Stade Makis à Andohatapenaka, qui est désormais trois fois meilleur qu'il ne l'était l'année dernière.

Cependant, le président a exprimé son mécontentement face aux critiques émanant de certaines personnes, malgré les efforts déployés par le Malagasy Rugby. Il a également souligné un problème majeur : le manque de techniciens malgaches, qui ne suffit pas à répondre aux besoins croissants des clubs et des joueurs. Ce défi constitue une priorité pour cette année.