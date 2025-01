Tunisie: Si Lemhaf aux JMC - Les surprises d'un show survolté

De longues minutes de standing ovation ont salué la prestation de Si Lemhaf pour la troisième soirée des Journées musicales de Carthage.

La grande salle du théâtre de l'opéra à la Cité de la culture de Tunis était archicomble. Les billets se sont envolés rapidement dès leur mise en vente, tout comme au concert du Festival international de Hammamet l'été dernier. Contrairement à ce que le nom sur l'affiche laisse entendre, Si Lemhaf, qui signifie en dialecte tunisien Monsieur le rusé, ne désigne pas un chanteur.

Il s'agit plutôt d'une troupe de musique avec quatre membres, l'interprète Mehdi Sghaïer et trois musiciens. Ensemble, ils écrivent, composent, produisent, mixent et arrangent leurs propres sorties. Si Lemhaf n'est autre qu'un ours en peluche, mascotte de la troupe qui apparaît sur scène comme dans les clips. Un symbole du retour à l'enfance, d'une âme pure et innocente.

Sur fond d'une batterie et de deux basses, le quatuor, qui a semblé à l'aise depuis l'arrivée sur les planches, a livré une performance entre pop, le rock et électro dansante et énergique qui réjouit grandement le public. Les spectateurs n'étaient pas que des jeunes d'une vingtaine d'années, comme ont l'avait prévu. Les moins jeunes étaient également bien présents à ce spectacle de qualité tant sur le plan technique que scénique.

Pendant une heure et demie, le groupe, qui met un point d'honneur à livrer des shows uniques, a réussi à captiver le public resté debout toute la soirée à chanter, battre le rythme, bouger, crier et acclamer avec des tonnerres d'applaudissements chaque titre. «Déphasé», qui remonte à 2010, « Ah » et bien d'autres chansons emblématiques du groupe cumulent déjà des millions de vues sur YouTube. C'est aussi à Si Lemhaf que l'on doit la fameuse expression «Kharrej Legrinta Elli Fik» qui signifie libère ton énergie, ta créativité. Le groupe a été choisi en 2011 par la société Coca Cola et le groupe SFBT pour écrire, composer et interpréter une chanson pour soutenir l'équipe nationale tunisienne de football dans sa qualification lors de la Coupe d'Afrique 2012.

La vidéo de l'hymne «Kharrej Legrinta Elli Fik» qui a été tournée avec la participation amicale de plusieurs joueurs de l'équipe nationale, a atteint plus d'un million de clics en quelques jours. En effet, le principal ingrédient du succès du groupe est incontestablement les textes pleins d'humour et de traits d'esprit piochés dans le vécu et les tourmentes des Tunisiens. Pas de paroles obscènes ni provocation. Ils racontent une multitude d'histoires et d'émotions tristes et drôles à la fois que les musiciens ont dû puiser autour d'eux comme dans leur propre vie. Ce qu'ils cherchent avant tout, c'est que chacun se reconnaisse dans ces textes qui portent des messages positifs d'espoir et de valorisation de soi. S'y ajoute la musique euphorisante alimentée en peps qui invite à danser en nous faisant réfléchir sur nous-mêmes. Impossible d'y résister !

Durant la soirée, le chanteur Mehdi Sghaïer n'a pas cessé d'interagir avec le public exalté, l'invitant à reprendre en choeur quelques refrains. Les internautes ont reconnu et filmé son propre père parmi la foule, jouissant du succès de Si Lemhaf.

La chorale Nawa, exclusivement féminine, a rejoint les musiciens pour deux ballades romantiques marquant un changement de rythme et de ton. Par la suite, le moment le plus fort de la soirée était incontestablement la montée sur scène d'un jeune spectateur, muni d'une bague de fiançailles, pour demander la main de sa bien-aimée sous les applaudissements. Une scène romantique émouvante comme on en voit dans les films hollywoodiens, mais qui marquera à jamais la mémoire des jeunes amoureux et des fans de Si Lemhaf présents au concert. Mehdi Sghaïer les a invités à un slow sous les airs de sa chanson «Tabbaâni».

A la fin du show, une petite fille de cinq ans à peine a pris le micro pour souhaiter un joyeux anniversaire à son papa, partageant avec le public ce moment d'amour tout spontané. C'est définitivement le point fort de Si Lemhaf. Le public est au centre du spectacle, sur le volet artistique mais aussi bien d'autres aspects humains qui font du concert plus qu'une simple expérience musicale.

La Cité de la culture continuera à vibrer sous le slogan «Feeling the beat» jusqu'au 24 janvier. D'autres spectacles tunisiens, arabes et méditerranéens restent à découvrir.