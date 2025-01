Tunisie: Entre ambition africaine et fraternité tuniso-mauritanienne - Le message de Kaïs Saïed

Le président de la République, Kaïs Saïed, s'est entretenu ce jeudi au palais de Carthage avec Sidi Ahmed Ould Abouh, ministre mauritanien de l'Économie et des Finances, venu en tant qu'envoyé spécial du président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Le ministre était porteur d'un message écrit adressé au chef de l'État tunisien.

Lors de la rencontre, Kaïs Saïed a exprimé la fierté de la Tunisie pour les relations solides qui l'unissent à la Mauritanie depuis les années 1960. Il a réaffirmé la volonté ferme de la Tunisie de renforcer davantage ces liens privilégiés, en consolidant les relations fraternelles et sincères qui unissent les peuples des deux nations.

Le président a également abordé les grands défis auxquels le continent africain est confronté dans un monde en mutation rapide. Il a appelé les pays africains à saisir cette période cruciale pour restaurer la place légitime de l'Afrique sur la scène mondiale. Il a souligné l'importance de dépasser les séquelles des décennies de colonisation, des conflits et des crises, et de se concentrer sur une reconstruction fondée sur des approches novatrices adaptées aux spécificités africaines. Ces approches devraient refléter les aspirations et les choix des peuples du continent.

Kaïs Saïed a insisté sur l'impossibilité de relever les défis économiques et sociaux de l'Afrique de manière individuelle. Il a plaidé pour une approche collective et solidaire, reposant sur une réflexion commune et des concepts innovants. Cette coopération permettrait aux pays africains d'exploiter pleinement leurs vastes ressources humaines et naturelles dans l'intérêt de leurs populations et de devenir des acteurs influents sur la scène internationale.

Le chef de l'État a également réaffirmé la fierté de la Tunisie d'appartenir au continent africain et son attachement au principe d'une « Afrique pour les Africains ». Il a rappelé les souffrances des peuples africains dues à l'absence d'une vision commune, qui a entravé la réalisation du rêve des pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité Africaine. Selon lui, il est urgent d'analyser les erreurs du passé, de tirer les leçons de l'histoire et de relancer l'Afrique afin de bâtir un avenir meilleur pour ses peuples.

Dans une déclaration à l'issue de la rencontre, Sidi Ahmed Ould Abouh a qualifié les relations entre la Tunisie et la Mauritanie de « remarquables ». Il a exprimé la satisfaction de son pays face au soutien constant de la Tunisie dans diverses occasions et forums internationaux.