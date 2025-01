Ile Maurice: Jean-Philippe Lagane parle d'intégrité, de modernité et de responsabilité

Il a fermement l'intention d'apporter un nouveau souffle au sein du mouvement olympique à Maurice et au sport local dans son ensemble. C'est dans ce sens que Jean-Philippe Lagane, candidat à la présidence aux prochaines élections du Comité olympique mauricien (COM), s'appuie principalement sur trois mots. Trois mots qui sont revenus à plusieurs reprises durant cet entretien, à savoir, responsable, moderne et intègre. Il faut dire que l'ancien président de la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) veut un changement radical dans ce milieu, lui qui a été traumatisé par les agissements du COM avant les Jeux olympiques de Paris.

Juste avant les JO 2024, le COM et la FMC se retrouvaient à couteaux tirés en ce qui concerne le choix de celui qui devait accompagner la vététiste Aurélie Halbwachs-Lincoln à Paris. Le COM avait insisté pour que ce soit Yannick Lincoln, son époux, alors que la FMC optait plutôt pour le directeur technique (DTN) national Trevor Court.

Le COM avait même enlevé l'accréditation de Jean-Philippe Lagane (avant de le réintégrer) et avait au passage questionné la sélection de Christopher Lagane pour les Jeux. «Par rapport à ce qui s'est passé, c'est une motivation supplémentaire pour moi de me présenter. C'est le pire moment que j'ai vécu en tant que dirigeant et ancien sportif. En toute humilité, la FMC est une fédération performante et responsable. Pourtant, nous avons été pris pour cible». «Alors, imaginez ce que peuvent endurer les autres fédérations», fustige notre interlocuteur. «Si je suis élu, je préconiserai la médiation entre tous les partenaires. Et pour rester dans les JO, je pense qu'avec tous les talents qu'il y a sur notre sol, je crois fermement que l'on peut gagner d'autres médailles olympiques. Nous allons travailler en ce sens», poursuit-il.

«Légal mais pas moral»

Jean-Philippe Lagane revient ensuite sur les valeurs qu'il défend et sur ce qui l'ont poussé à s'engager dans cette course à la présidence. «Je suis un passionné du sport et je me bats pour l'intégrité dans le sport. Avec ce mot intègre, deux autres mots viennent renforcer la vision de mon équipe, c'est-à-dire moderne et responsable avec l'athlète au coeur des préoccupations. C'est ce genre de COM que nous voulons voir», confie l'opposant de Richard Papie. «Je ne suis pas ici pour offrir des billets d'avion ou pour décider qui va accompagner les athlètes au cours des sorties internationales», ajoute le dirigeant de la FMC.

Il estime par ailleurs que son équipe a le soutien de plusieurs fédérations. «J'ai rejoint ce groupe, car il y a beaucoup de choses qui ne tournent pas rond dans le mouvement olympique. Je ne m'attendais pas à ce que les élections arrivent aussi vite. Certes, c'est légal, mais ce n'est pas moral. J'ai été le premier surpris lorsque l'on a proposé mon nom pour la présidence. Je pense que c'est la bonne santé du cyclisme qui a joué en ma faveur. Nous avons brillé sur le Giro et sur le continent africain pour ne citer que cela».

S'il est élu, Jean-Philippe Lagane promet aussi de se débarrasser des fédérations dites fictives. «Je trouve que ce n'est pas normal que ce soient des fédérations fictives ou inactives qui tiennent en otage le sport mauricien et qui prennent des décisions pour lui. Je mettrai de l'ordre et ces fédérations devront disparaître. Le ministre des Sports va dans le même sens d'ailleurs. Si les dirigeants sportifs mauriciens veulent que les choses changent, je suis là avec mon équipe. Nous avons besoin de la participation de tous», conclut le candidat.

Les élections du COM reportées

Le groupe pour l'assainissement du sport et opposant actuel du Comité olympique mauricien (COM) a remporté une première manche hier, avec le renvoi de l'assemblée générale élective (AGE) du COM initialement prévue ce samedi à Trianon. C'est ce qu'a tranché le Tribunal arbitral du sport (TAS). Les deux parties seront de nouveau appelées devant cette instance le 7 février, et devront notamment apporter des points solides pour expliquer pourquoi l'élection doit avoir lieu ou pas.

Évidemment, dans le clan des opposants, cette décision de reporter les élections est bien accueillie. «Je voudrais remercier au nom de tout notre groupe pour l'assainissement du sport, Jean-Michel Giraud, pour son combat assidu afin de mettre sur pied un COM intègre et au-dessus de tout soupçon. Nous avons gagné une bataille et allons nous battre jusqu'au bout pour rendre à l'autorité suprême du sport ses lettres de noblesse», a confié Jean-Philippe Lagane après le verdict.

Jean-Michel Giraud, leader du groupe pour l'assainissement du sport a soulevé plusieurs points devant le TAS pour expliquer que ces élections ne doivent pas avoir lieu. Il a soutenu que la Fédération mauricienne de tir, de pentathlon moderne et celle de roller & skate ne sont pas des entités légales, mais ont tout de même eu le droit de vote lors de l'assemblée générale du COM le 30 décembre dernier. Le président de la Fédération mauricienne de tennis conteste d'autres points également.