Afrique: CAN CAF TotalEnergies 2025 - Le Burkina Faso prêt pour une nouvelle bataille

Surnom : Les Etalons

Nombre d'apparitions : 13

Meilleure performance : Finaliste (2013)

Classement FIFA : 66ème (Janvier 2025)

L'équipe nationale du Burkina-Faso jouera au Maroc, sa 14ème Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies. Comme lors des précédentes éditions, les Etalons se présenteront à cette compétition avec des objectifs élevés, après avoir été finalistes en 2013 et demi-finalistes en 1998, 2017 et 2021. Brama Traoré et ses joueurs savent qu'ils sont attendus. Et il sera question pour eux de faire oublier la désillusion subie en Côte d'Ivoire avec une élimination précoce en huitième de finale face au Mali.

L'équipe peut compter sur son potentiel élevé, avec des joueurs de classe mondiale (Edmond Tapsoba, Dango Ouattara, Traoré...) et la motivation de son public pour aller chercher ce qu'elle n'a jamais obtenu dans cette compétition, à savoir : le trophée.

Comment ils se sont qualifiés

Lors de la phase des qualifications, le Burkina-Faso était logé dans le groupe L, en compagnie du Sénégal, du Burundi et du Malawi. Les Etalons ont terminé deuxième avec 10 points derrière le Sénégal, leader avec 16 unités. Ils ont présenté un bilan de trois victoires, un match nul et deux défaites. Leur compteur affichait également 10 buts inscrits contre 7 encaissés au terme de cette campagne.

Joueur à suivre

Edmond Tapsoba

C'est le patron et le roc de la défense burkinabé. Edmond Tapsoba réalise une saison pleine en Allemagne où il défend les couleurs du Bayer Leverkusen. Champion d'Allemagne en titre avec le club qu'il a rejoint en 2020, le défenseur fait partie des hommes clés du dispositif de Xabi Alonzo. Cette saison, il est déjà à 27 rencontres toutes compétitions confondues avec son équipe qui occupe la deuxième place de Bundesliga après 18 journées, avec 41 points, soit 4 de moins que le leader, le Bayern Munich.

Dans la défense des Etalons, il constitue une assurance tous risques aux côtés de son compère Issouffou Dayo. Il n'a manqué qu'une seule rencontre des six journées des éliminatoires de la CAN CAF TotalEnergies 2023, celle de la dernière journée perdue (3-0) au Malawi.

Au Maroc, Edmond Tapsoba disputera sa troisième Coupe d'Afrique après les éditions 2021 au Cameroun et 2023 en Côte d'Ivoire. Avec lui, son équipe s'était montrée solide au Cameroun, terminant à la quatrième place au classement final. Il compte 41 sélections avec les Etalons. A côté de ses grandes qualités défensives connues, Edmond Tapsoba sait aussi se montrer dangereux sur les phases offensives comme l'illustrent ses trois buts inscrits la saison dernière avec Leverkusen.

Le sélectionneur

Brama Traoré

Après la contre-performance des Etalons à la CAN en Côte d'Ivoire l'année dernière, la Fédération burkinabé de football a décidé de repartir avec un entraineur local. Le choix de l'instance faitière s'est porté sur Brama Traoré, nommé à la tête de la sélection fanion le 11 mars 2023, en remplacement du français Hubert Velud, limogé. Pour avoir remporté la médaille d'argent avec les U20 du pays lors des derniers Jeux de la Francophonie en République Démocratique du Congo, son dossier possédait une avance certaine sur ses possibles concurrents.

Agé de 62 ans, l'homme passé à la tête des sélections jeunes du pays (U20 et U23) a réussi avec brio l'une de ses premières missions, en qualifiant le Burkina pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies 2025 au Maroc.

Le fait d'avoir connu plusieurs joueurs des Etalons dans les catégories inférieures contribue à lui faciliter la tâche depuis sa prise de fonction.

Ancien milieu de terrain international (29 sélections), il ne découvrira pas la CAN au Maroc puisqu'il avait déjà été adjoint de Paul Put de 2012 à 2015. Avec lui sur le banc comme qu'adjoint, l'équipe avait échoué au premier tour en 2015 en Guinée Equatoriale.

Pendant les éliminatoires de la CAN, son dispositif a varié entre le 4-1-4-1, le 4-3-3, et 4-2-3-1, preuve de sa flexibilité et de la recherche permanente d'une solution adaptée face à ses adversaires.

Performances lors des précédentes éditions

1978: 1 er tour

1996: 1er tour

1998: Quatrième

2000: 1er tour

2002: 1er tour

2004: 1er tour

2010: 1er tour

2012: 1er tour

2013: finaliste

2015: 1er tour

2017: Quatrième

2021: Quatrième

2023: Huitièmes de finale

Le saviez-vous ?

Le Burkina-Faso a atteint à trois reprises, le dernier carré lors de ses cinq dernières participations à la Coupe d'Afrique des Nations CAF TotalEnergies.