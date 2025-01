Togo: Mettre en avant le modèle togolais

La ministre de l'Économie numérique et de la Transformation digitale du Togo, Cina Lawson, participe cette semaine au prestigieux World Economic Forum à Davos, en Suisse.

Cet événement annuel de portée mondiale réunit des leaders politiques, économiques, technologiques et sociaux pour débattre des grands défis planétaires et concevoir des solutions innovantes.

L'édition 2025 du Forum se tient sous le thème "Coopération dans un monde fragmenté", en réponse aux multiples crises globales qui menacent les équilibres internationaux. Les discussions se concentrent sur plusieurs axes stratégiques, notamment :

La transition numérique : L'intelligence artificielle, la cybersécurité et la connectivité mondiale sont au coeur des débats, avec un accent particulier sur leur rôle dans le développement économique et social.

La durabilité et le climat : Les solutions pour une transition écologique réussie et des modèles économiques respectueux de l'environnement.

La résilience économique : Comment les pays peuvent se préparer et réagir efficacement face aux crises mondiales, qu'il s'agisse de pandémies, de conflits géopolitiques ou d'instabilité financière.

Le Forum, reconnu pour sa mission de promotion de la coopération entre les secteurs public et privé, est une plateforme essentielle pour les décideurs cherchant à construire un avenir inclusif et durable.

Une participation stratégique pour le Togo

La présence de Cina Lawson à cet événement témoigne de la volonté du Togo de s'intégrer pleinement dans les discussions internationales sur les transformations technologiques et économiques. Sous l'impulsion de cette ministre, le pays s'est affirmé comme un acteur dynamique dans le domaine du numérique.

Ces dernières années, le Togo a lancé plusieurs initiatives ambitieuses pour accélérer sa transition numérique, notamment :

La digitalisation des services publics : Simplifier l'accès des citoyens aux services administratifs grâce à des plateformes numériques.

Un cadre favorable aux start-ups : Mise en place d'incubateurs et d'incitations pour encourager l'entrepreneuriat technologique.

L'inclusion numérique : Développement de programmes visant à réduire la fracture numérique, notamment au profit des femmes et des populations rurales.

Ces projets illustrent l'engagement du gouvernement à faire de la technologie un levier de développement durable et inclusif.

À Davos, Cina Lawson participe à plusieurs panels mettant en lumière les avancées du pays dans la promotion de l'accès à la technologie comme moteur de développement.

Son intervention met également en exergue les efforts du Togo pour attirer des investissements dans le secteur technologique et renforcer les infrastructures numériques. La vision togolaise, centrée sur l'inclusion et l'innovation, trouve un écho favorable dans un contexte mondial où la technologie est considérée comme une solution clé pour relever les défis sociaux et économiques.

La participation active du Togo au World Economic Forum reflète l'ambition du pays de jouer un rôle de premier plan dans les transformations économiques et sociales à l'échelle internationale. En valorisant ses initiatives numériques et son approche inclusive, le Togo s'impose comme un exemple inspirant pour d'autres nations, en particulier sur le continent africain.

Alors que les discussions se poursuivent à Davos, Cina Lawson incarne une voix forte pour un développement numérique durable et équitable. À travers ses interventions, elle réaffirme la place du Togo dans la construction d'un avenir global marqué par la coopération, la durabilité et la transformation technologique.

Le World Economic Forum est bien plus qu'une tribune pour les grandes puissances économiques ; il représente une opportunité pour les pays émergents comme le Togo de partager leurs expériences et d'influencer les discussions mondiales. Avec Cina Lawson comme représentante, le Togo envoie un message clair : la technologie, lorsqu'elle est utilisée de manière stratégique et inclusive, peut transformer des nations et ouvrir de nouvelles perspectives pour leurs populations.

Dans un monde en quête de solutions durables, le Togo montre qu'il est prêt à contribuer activement à cette dynamique, s'affirmant comme un modèle de transformation digitale et de résilience économique.