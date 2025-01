Angola: Reprise de la circulation sur la route Mbanza Kongo/Nóqui/Cabinda

Mbanza Kongo (Angola) — Cinq jours plus tard, la circulation routière sur la route nationale 120, qui donne accès à la province de Cabinda, en passant par la municipalité de Nóqui, province de Zaire, a été rétablie mercredi après-midi.

Plus de 70 camions à destination de la province de Cabinda et de la RDC ont été bloqués sur ce sous-tronçon non goudronné, endommagé par les pluies intenses qui s'abattent sur la région.

Les automobilistes interrogés sur place, situé à 20 km de la ville frontalière de Nóqui, ont remercié le Gouvernorat provincial pour son intervention rapide et ont demandé aux entreprises adjudicataires des travaux de réhabilitation de ce tronçon d'accélérer l'achèvement du projet qui a débuté il y a environ deux ans.

Coordonnant les des travaux, le gouverneur de Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, a assuré que tout était fait pour achever les travaux de cette route nationale.

« C'était une situation embarrassante que nos chauffeurs de camions ont vécue pendant cinq jours, mais heureusement nous avons pu rétablir le trafic routier », a déclaré le gouverneur.

La route nationale 120, entre les municipalités de Mbanza Kongo et Nóqui, est en cours de travaux d'asphaltage depuis plus de deux ans, et plus de 123 km ont déjà été asphaltés, sur les quelque 165 prévus.