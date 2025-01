Angola: Le Gouvernement prévoit d'impliquer 450 jeunes dans l'activité agricole dans chaque province

Luanda — Le ministère de l'Agriculture et des Forêts a dans son portefeuille, pour 2025, l'implication ou l'intégration de 450 jeunes dans l'activité agricole dans chaque province du pays, en vue d'augmenter la production alimentaire en Angola, a annoncé, mercredi, à Luanda, le titulaire du portefeuille, Isaac dos Anjos.

S'exprimant lors de la première réunion technique du Comité des semences génétiquement modifiées, le ministre a souligné que l'objectif de ce plan est que chaque jeune dispose d'une surface de production de 25 à 100 hectares.

Selon le gouvernant, le secteur souhaite que chaque année ce nombre de jeunes intéressés par l'agriculture puisse augmenter, atteignant 750 jeunes par an, d'ici 2030, dans chaque province.

Il a également ajouté que les travaux commenceront avec 55 entreprises de taille moyenne, chacune disposant de 250 hectares.

Isaac dos Anjos a reconnu, d'autre part, la nécessité de valoriser davantage les entreprises agricoles familiales, compte tenu de leur forte contribution à la production nationale.

« Nous devons reconnaître que les agriculteurs familiaux ont des structures d'entreprise et ne sont pas traités comme des paysans, car si chaque famille travaille deux hectares et demi cette année, et d'ici 2030, au moins 25 hectares, avec cinq cultures permanentes, le pays minimisera le seuil de la pauvreté", a-t-il dit.

D'autre part, le gouvernant a considéré qu'il était essentiel d'approuver le décret présidentiel qui autorise l'entrée et la culture de semences de maïs, de soja et de coton génétiquement modifiées dans le pays, car il favorise les projets agricoles visant à poursuivre des objectifs économiques et sociaux, tels que la croissance de la production et la productivité, ainsi que l'augmentation de l'emploi et la lutte contre la faim et la pauvreté.

Le document vise également à établir et à analyser le système national de biosécurité, les normes et les mécanismes d'inspection pour l'autorisation d'importation, de culture, de transit, de recherche, de manipulation et d'utilisation des semences génétiquement modifiées.

La première réunion technique du Comité des Semences Génétiquement Modifiées avait pour objectif d'analyser le Décret Présidentiel n° 158/24, avec la participation d'hommes d'affaires, d'agriculteurs et de techniciens de divers départements ministériels.

Ce comité est coordonné par le ministre de l'Agriculture et des Forêts et comprend les ministres de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, de la Santé, de l'Industrie et du Commerce, ainsi que de l'Environnement.