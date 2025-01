Angola: La vice-présidente de la République travaille à Virei

Virei (Angola) — La vice-présidente de la République, Esperança da Costa, qui visite la province de Namibe, travaille, ce jeudi, dans la municipalité agricole de Virei.

Dans cette municipalité, la gouvernante visitera la station Tchitundu-Hulu, qui se trouve à 26 kilomètres du siège municipal, ainsi que lancera le projet appelé « Okulinonga », qui vise à lutter contre l'analphabétisme au sein des communautés pastorales et autres.

À Virei, la vice-présidente de la République plantera également des arbres dans le cadre du projet « Promouvoir pour renforcer », une initiative de l'administration municipale.

Le projet susmentionné comprend la plantation de 400 000 plants de diverses espèces, telles que les acacias rouges et autres, un processus qui sera réalisé par étapes entre l'administration municipale et l'Institut de développement forestier (IDF).

Ce jeudi, seulement cinquante arbres seront plantés.

Au cours de sa journée de travail, Esperança da Costa visite le même jour, la cuisine communautaire et le lieu où se déroulent les consultations ambulatoires.

Son programme de travail comprend également la livraison de motos aux jeunes qui travaillent dans divers secteurs publics de la municipalité et la visite de la place de l'artisanat.

Depuis l'année dernière, la municipalité de Virei connaît des travaux de réaménagement qui avancent à bon rythme.

Le projet de requalification du village de Virei, à Namibe, selon l'administrateur, André Cassinda, s'inscrit dans le cadre de l'amélioration continue des conditions de vie des communautés, dans le cadre du Programme d'Investissement Public (PIP).

Le projet comprend des équipements sociaux tels que cinq (5) jardins, deux (2) parcs de loisirs, la réhabilitation et l'agrandissement du Palais de l'Administration, avec l'ajout de cinq (5) suites et d'une cafétéria, la réhabilitation et l'agrandissement de l'Administration Municipale, le renforcement l'institution avec neuf (9) bureaux supplémentaires.

Il comprend également l'acquisition de deux groupes électrogènes de 1500 kva et 500 kva, des travaux de terrassement avec pose de trottoirs et bordures, sur une distance de 16 km, un réseau d'éclairage public et une signalisation verticale.

Le projet de rénovation du village est réalisé par l'entreprise Tuamutunga et son budget est de 3 399 292 019,77 Akz, les travaux devant durer 365 jours et générer plus de 100 emplois.

La municipalité de Virei est située à 134 kilomètres à l'est de la ville de Moçâmedes et compte une population estimée à plus de 40 000 habitants, dont la majorité sont des éleveurs de bétail et des petits agriculteurs.