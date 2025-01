Afrique de l'Ouest: Ouverture de l'Agence auxiliaire BCEAO à Kayes - Le ministre Alousséni Sanou liste les avantages pour la région

La ville de Kayes au Mali compte maintenant une agence auxiliaire de la Bceao. Elle a été inaugurée ce 23 janvier 2025 par Alousséni Sanou, ministre malien de l'Economie et des Finances. Il y avait aussi la présence de Adama Coulibaly, ministre de l'Economie et des Finances de Côte-d'Ivoire, président en exercice du Conseil des ministres de l'Umoa et du Gouverneur de la Bceao, Jean-Claude Kassi Brou et du maire de la ville de Kayes.

Selon Alousséni Sanou , l'ouverture de cette agence accompagnera le développement de la région à travers un meilleur soutien à la distribution des services bancaires et une génération d'activités et d'emplois directs et indirects. Elle contribuera à embellir la ville de Kayes et à favoriser l'expansion de toute la région qui connaît déjà un regain de vitalité avec la réalisation récente ou en cours d'infrastructures sanitaires, sportives, socio-éducatives, universitaires et de transport.

Selon M. Sanou, Kayes, la première région administrative est une région minière au-delà de son immense potentiel d'élevage, et, Kayes devrait pleinement bénéficier des réformes du Code minier et de la Loi sur le contenu local. Ces réformes audacieuses, visent à favoriser le développement soutenu des entreprises locales. Kayes, explique le ministre des Finances, se distingue également par une diaspora particulièrement entreprenante et engagée dans le développement économique et social de la région.

« Kayes, c'est aussi un des corridors d'approvisionnement les plus importants du Mali. Au-delà de ses potentialités économiques, Kayes a su sauvegarder et consolider sa diversité culturelle à travers l'organisation périodique de diverses rencontres dans le domaine artistique, culturel et sportif. Aussi, voudrais-je inviter les institutions financières de la place: banques et structures de microfinance, à bien accompagner les opérateurs économiques de la région en réponse aux besoins des industries minière et culturelle, de l'agriculture et de l'élevage en droite ligne de la Vision du Mali 2063 », a confié Alousséni Sanou.

Il a rappelé que le Gouvernement vient d'adopter les documents prospectifs de la vision du Mali 2063 « Mali kura n[taasira ka b[n san 2063 ma » et la Stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable (Snedd) 2024-2033 réalisées de façon inclusive. Il a félicité la Bceao d'une part, pour ses efforts continus de digitalisation des moyens de paiement et de mise à disposition adéquate des signes monétaires et, d'autre part, pour ses actions visant à soutenir les économies de l'Union. Il a invité les populations et les autorités de Kayes à accompagner la nouvelle Agence afin de lui faciliter son ancrage dans le paysage kayesien.