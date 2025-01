Mali: La BCEAO étend son réseau d'agence auxiliaire dans la région minière de Kayes

La Banque Centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest a inauguré, ce jeudi 23 janvier, une nouvelle agence auxiliaire dans la région minière de Kayes. Un choix qui s'explique, selon gouverneur de la BCEAO Jean Claude Kassi Brou, par les importantes potentialités économiques de la région qui contribue à hauteur d'environ 15 % au produit intérieur brut.

La ville de Kayes, située à l'ouest du Mali et à près 600 kilomètres de Bamako, abrite désormais de la troisième Agence Auxiliaire de la BCEAO, après Mopti et Sikasso. « Cette inauguration s'inscrit dans le cadre du programme d'extension du réseau des Agences de la BCEAO », a introduit le gouverneur de la Banque centrale, entouré pour la circonstance par le Ministre de l'Economie et des Finances du Mali, Alousseini Sanou, de Adama Coulibaly, ministre de l'Economie et de Finances de Côte d'Ivoire et Président du conseil des ministres de l'UEMOA et du maire de la ville de Kayes.

Erigé sur une superficie d'environ 2 hectares, la nouvelle agence est composée d'un bâtiment principal de trois niveaux (R + 2) à usage de bureaux et d'annexes et complété par deux résidence de types (R +1).

Pour le gouverneur de la BCEAO, l'agence accompagnera le système bancaire et des Systèmes Financiers Décentralisés de I'UEMOA dans son implantation dans les régions, de promouvoir la bancarisation et l'inclusion financière et d'améliorer la circulation fiduciaire. En installant la nouvelle Agence Auxiliaire de Kayes, explique-t-il, la banque centrale entend faciliter le financement des activités de cette région. Kayes ou la Cité des Rails, étendu sur une superficie de 63 210 km2 avec une population de près de 2 millions d'habitants, regorge d'importantes potentialités économiques et également les régions aux alentours.

En effet, elle contribue au produit intérieur brut à hauteur de 15% environ, avec une prépondérance pour le secteur secondaire (33%). En plus, relève Jean Claude Kassi Brou, la région abrite les deux grandes sociétés de production d'or du Mali de taille mondiale (Fékola et complexe Loulo/Gounkoto) avec une production d'environ 45 tonnes en 2024, soit 79% de la production industrielle du pays.

S'y ajoute , trois grands barrages hydroélectriques sur le Fleuve Sénégal (Manantali, Félou et Gouina), qui alimentent en électricité le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Kayes, c'est aussi les nombreux flux financiers en provenance de sa diaspora. « En moyenne, 28 % des migrants internationaux du Mali proviennent de la région qui est le premier réceptacle d'envois de fonds (près de 100 milliards de FCFA par an) et d'investissements sociaux de la diaspora malienne », a souligné le gouverneur de la Banque centrale. Par ailleurs, la commune de Kayes, faut-il le rappeler, est un carrefour commercial important pour l'approvisionnement en produits divers en provenance notamment du Sénégal et la région est riche de son importante production maraîchère, céréalière et de la gomme arabique.

L'élevage y constitue aussi une activité importante avec environ 11% du cheptel et 15,4% de la production nationale de peaux et cuirs. 15. Toutes ces activités minières, commerciales et agropastorales concourent à une dynamique de développement de la région que la Banque Centrale souhaite accompagner en se rapprochant des acteurs économiques de la zone, comme ce fut le cas à Mopti et à Sikasso.

S'agissant de l'écosystème bancaire et financier de la région, le patron de la banque centrale dira que 13 banques et 12 institutions de microfinances sont en activité dans la Région Ouest qui comprend Kayes et les Régions voisines de Nioro et Kita.

Au total, ce sont 37 agences bancaires et 124 agences d'institutions de microfinance, soit un total de 161 agences pour accompagner le financement des activités locales. Dans cette région, la circulation fiduciaire, les versements et retraits aux guichets des banques de la région ont atteint, au cours du quatrième trimestre 2024., respectivement 78 milliards et 60 milliards de FCFA, soit 138 milliards au total, représentant 12,2% du montant global du Mali.

Ainsi « au regard des importantes sommes à manipuler et du potentiel de la Région que je viens de vous présenter,l 'ouverture d'une Agence auxiliaire de la BCEAO à Kayes s'est avérée opportune pour assurer, notamment, aux populations l'approvisionnement en billets et pièces de monnaie de qualité. » Ce faisant les sollicitations des banques, des SFD et des agents économiques de la Région Ouest, en la matière, exprimées à maintes reprises, seront désormais comblées., conclut le gouverneur de la BCEAO Jean Clause Kassi Brou.