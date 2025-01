Maroc: 'Trois continents, trois regards', une mosaïque visuelle qui célèbre la diversité culturelle

Rabat — Le vernissage de l'exposition photographique "Trois continents, trois regards" a eu lieu, jeudi à la Villa des Arts de Rabat, offrant au public une riche mosaïque visuelle, célébrant la diversité culturelle.

Cette exposition qui se poursuit jusqu'au 31 janvier, met en lumière le travail des photographes Amine Kabbage (Maroc), Sho Sato (Japon) et Dolores Vukanovic (Serbie), issus de cultures riches et variées, transcendant les frontières et célébrant la diversité à travers les objectifs de leurs appareils.

Dans une déclaration à la presse, M. Kabbage a indiqué que ses images sont des portraits en noir et blanc et en couleur, à travers lesquels les personnes partagent des moments significatifs aux connotations profondes, que ce soit en termes d'expressions faciales ou d'environnement dans lequel ils vivent.

Dans une déclaration similaire, Mme Sato s'est dite heureuse de participer à cette exposition qui vise à mettre en avant les richesses des trois pays à travers les objectifs des appareils photo, expliquant que les photographies en couleurs qu'elle a prises représentent les magnifiques paysages du Japon, en particulier les forêts humides et pluviales.

Pour sa part, Mme Vukanovic qui expose des œuvres photographiques, en noir et blanc, représentant la ville d'Istanbul, a affirmé avoir tenté, à travers son travail artistique, de transmettre la "beauté particulière" et les "sentiments profonds" qui incarnent la vie dans les rues et ruelles de cette ville.

Cette exposition à la Villa des Arts de Rabat symbolise un dialogue entre trois univers photographiques, où chaque artiste partage son héritage culturel et son regard personnel.