Maroc: Présentation à Rabat du livre 'Les créateurs de la musique marocaine' du chercheur Azzouz El Houri

Rabat — La Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l'Etranger a organisé, jeudi à Rabat, une cérémonie de présentation du livre "Les créateurs de la musique marocaine: La naissance de l'école mélodique marocaine (1912-2012)", du chercheur belgo-marocain Azzouz El Houri.

Cet ouvrage en langue arabe, édité en 399 pages de format moyen en partenariat avec la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l'Etranger, est un travail de documentation qui retrace 100 ans de la chanson marocaine moderne.

Azzouz El Houri, compositeur, luthiste et chercheur en musique marocaine, a mis en lumière les grands noms qui ont contribué à la naissance de cette chanson avec des biographies de compositeurs célèbres, illustrées par des photographies.

En s'appuyant sur sa mémoire artistique et en collaborant avec des acteurs du domaine artistique au Maroc, l'auteur a posé les jalons d'une recherche dans ce domaine afin d'ouvrir un débat sur l'histoire de la musique marocaine moderne.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Houri a indiqué que son livre cherche à se placer en ouvrage de référence dans son domaine, car il couvre un siècle de la vie de l'école mélodique marocaine.

Et d'ajouter que le livre documente cette expérience selon plusieurs étapes, dont celle du protectorat français, en passant par l'école orientale traditionnelle, puis l'étape du regretté Houcine Slaoui, en arrivant au compositeur et chanteur Mohamed Fouiteh et les compositeurs qui lui ont succédés.

De son côté, le chercheur en patrimoine et musique, Abdelmajid Fenich, a mis en avant l'importance du livre dans la documentation de la musique marocaine, d'autant plus qu'il couvre un siècle d'activité et d'histoire.

Aussi, il a salué l'effort considérable fourni par l'auteur, que ce soit en termes de collecte ou de classement des documents qui retracent la diversité de la musique classique au Maroc.

En 1997, Azzouz EL Houri s'est installé en Belgique et en 1998, il a fondé une école de musique arabe et de luth. En 2000, il a participé à la représentation du monde arabe en tant que luthiste à l'opéra "Le Grand Carrousel" à Bruxelles en présence du Roi Albert II de Belgique.

En 2001, il a été choisi comme l'un des visages artistiques marocains pour accompagner le Prince Philippe, actuel Roi des Belges, lors d'une visite officielle au Royaume du Maroc. Azzouz El Houri a notamment publié "L'enseignement du luth aux Marocains francophones, destiné aux enfants des Marocains en Europe" et "Maqamat en français", traduit en néerlandais et il a participé à des séminaires et des conférences.