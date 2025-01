Rabat — L'adoption, jeudi en Conseil de gouvernement, du projet de décret n° 2.23.1195 relatif au statut des attachés scientifiques du ministère de la Santé et de la Protection sociale, constitue une étape importante sur la voie de l'amélioration de la situation de cette catégorie professionnelle, indique le ministère de la Santé et de la Protection sociale dans un communiqué.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique du ministère visant à valoriser les ressources humaines, pilier essentiel de l'ambitieux Chantier Royal de réforme et de réhabilitation du système national de santé, conformément au programme gouvernemental 2021-2026, qui met l'accent sur la motivation du capital humain national, et en application des résultats des accords du dialogue social signés entre le ministère et les différents partenaires sociaux, notamment l'accord du 24 février 2022, souligne le ministère.

Fruit d'un dialogue social fructueux, ce décret, relève la même source, est une étape importante dans l'amélioration du statut des attachés scientifiques, étant donné qu'il comprend de nouvelles incitations matérielles et professionnelles reflétant la reconnaissance de l'importance de cette catégorie et de son rôle essentiel dans le système.

Ce texte qui vient en réponse au dossier revendicatif des assistants médicaux au sein du ministère, vise à réhabiliter cette catégorie à travers le changement de sa dénomination en "attachés scientifiques" et l'amélioration de la situation statutaire de ce corps, qui n'a pas changé depuis 1993, en approuvant une augmentation du salaire net avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2023, répartie en 3 tranches.

En instaurant un statut pour les attachés scientifiques relavant du ministère de la Santé, ledit décret vise également à définir leurs fonctions, les conditions de recrutement et de promotion, ainsi qu'un régime indemnitaire pour encadrement et recherche en contrepartie des missions qu'ils assurent.

Le ministère note que ce texte traduit la ferme volonté du gouvernement de consacrer le mécanisme du dialogue social sur la base d'une approche participative favorisant la communication avec les différents partenaires sociaux et un dialogue sérieux, constructif et responsable afin de trouver des solutions permettant l'amélioration des conditions professionnelles et sociales des professionnels de la santé et l'engagement d'une véritable réforme du système national de santé, conformément aux objectifs du Grand Chantier Royal relatif à la généralisation de la protection sociale.

Le nombre d'attachés scientifiques qui bénéficieront du nouveau statut à la date d'entrée en vigueur de ce décret est de l'ordre de 563, exerçant au sein du ministère de la Santé et de la Protection sociale et dans les établissements publics sous sa tutelle, conclut le communiqué.