Maroc: Ouverture de l'année judiciaire à la circonscription judiciaire de la Cour d'appel de Béni Mellal

Béni Mellal — La Cour d'appel de Béni Mellal a tenu, jeudi, l'audience solennelle marquant le début de l'année judiciaire 2025, l'occasion de présenter le bilan de ses activités judiciaires et de celles des juridictions y relevant.

Cette cérémonie qui intervient en application de l'article 8 de la loi 38.15 relative à l'organisation judiciaire du Royaume s'est ouverte sous le thème "L'efficacité judiciaire renforce la confiance et la crédibilité".

Dans une allocution à cette occasion, le premier président de la Cour d'appel de Béni Mellal, Abdessalam Massar a souligné que ce tribunal a enregistré en 2024, 4.472 affaires civiles et 12.807 affaires pénales, relevant qu'un total de 4.099 affaires civiles et 12.749 autres pénales ont été jugées.

Pour la seule cour de première instance de Béni Mellal avec son Centre de juge résidant à Tagzirt, M. Massar a fait état de l'enregistrement de 13.740 dossiers civils et de 11.463 autres pénaux rappelant qu'un total de 14.003 affaires civiles et pas moins de 11.620 affaires pénales ont été jugées.

Le responsable judiciaire fait savoir que ces statistiques reflètent l'effort déployé par tous les intervenants de la sphère judiciaire de cette circonscription pour atteindre l'efficacité judiciaire et la préservation des droits et des libertés tout en consacrant les principes d'une justice équitable conformément au Plan stratégique du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Il a rappelé l'ouverture de l'institution judiciaire sur son environnement en contribuant aux efforts visant à atteindre l'efficacité judiciaire, à travers la moralisation de la justice et en formant les responsables judiciaires et magistrats.

S'attardant sur les perspectives d'avenir pour la circonscription judiciaire de Béni Mellal, M. Massar a cité, entre autres, l'impératif de poursuivre la mise en oeuvre du code de déontologie judiciaire qui contient les principes et les règles que les magistrats se doivent d'observer dans l'exercice de leurs fonctions.

Il a dans ce sens rappelé l'impératif de poursuivre le chantier de modernisation et de dématérialisation en tant que levier important notamment à travers la numérisation des dossiers judiciaires et leur archivage, la rationalisation de la détention provisoire à travers un traitement des dossiers dans un délai raisonnable au service de l'efficacité judiciaire, outre l'organisation des journées portes ouvertes en vue de rapprocher le travail des magistrats du public.

Pour sa part, le procureur général du Roi près la cour d'appel de Béni Mellal Mohamed Jaafari a souligné, dans une déclaration à la MAP, que cette cérémonie se veut une occasion pour évaluer efforts engagés par les ministères publics de la circonscription judiciaire de la Cour d'appel de Béni Mellal, qualifiant le bilan de 2024 de positif au vu des progrès réalisés.

Il a rappelé que ces réalisations sont le fruit du travail et des efforts combinés de l'ensemble des intervenants, rappelant la tenue régulière de réunions avec les procureurs du Roi relevant de cette circonscription judiciaire dans le but de communiquer et de coordonner les efforts d'une part, et d'autre part, en vue d'examiner les différentes difficultés et obstacles qui entravent le déroulement du travail judiciaire et administratif.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence du Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, de plusieurs responsables judiciaires, des chefs des services extérieurs outre les magistrats relevant de cette Cour.