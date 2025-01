Olivier Boucal, ministre de la fonction publique et de la réforme du Service public, a procédé jeudi 23 janvier au lancement des concertations nationales pour la réforme du service public. Ces travaux des concertations nationales visant à rétablir la confiance entre les usagers et l'administration permettront de faire un diagnostic profond du service public et de repenser les méthodes et modes de gouvernance des affaires publiques.

Le Musée des Civilisations noires a abrité jeudi 23 janvier la cérémonie de lancement officiel des concertations nationales pour la réforme du service public, présidées le ministre de la fonction publique et de la réforme du Service public. A cette occasion, Olivier Boucal a évoqué les maux dont souffre l'administration sénégalaise. Ces maux liés à des facteurs divers et variés, d'après lui, sont clairement soulignés à travers une série de rapports et de documents relatifs aux performances des services de l'Etat et à la satisfaction des préoccupations des usagers.

Le ministre de la fonction publique en veut pour preuve, le dernier constat dressé dans la partie diagnostic du référentiel Sénégal 2050, rappelé par le chef de l'Etat, à l'occasion de la Conférence des Administrateurs et managers publics porté notamment sur le chevauchement des missions de certains services, les lenteurs dans l'exécution des procédures et les défauts de qualité de prestations offertes aux usagers.

Des faiblesses selon lui, produisent des effets déplorables liées entre autres à l'inefficacité et à l'inefficience des services de l'administration et à la détérioration de la confiance d'un concitoyen vis-à-vis de l'administration.

C'est en ce sens, qu'en plus d'être une exigence de gouvernance ou une action publique plus efficace, la réforme du service public selon le ministre Boucal, est un impératif moral, en ce sens que l'administration doit aux enjeux et défis multiformes de développement et aux attentes croissantes des usagers et clients.

A cet égard, il a exprimé la nécessité et l'urgence de donner corps les orientations du chef de l'Etat en prenant les dispositions utiles pour repanser notre gouvernance et renouveler notre administration.

Olivier Boucal a rappelé que les travaux des concertations nationales permettront de procéder un diagnostic profond de l'administration et de repanser les méthodes et modes de gouvernance des affaires publiques au service de l'usager conformément aux instructions du Premier ministre.

Pour ce qui est de la démarche a adopté durant ces concertations nationales, celle-ci sera accès d'après lui, sur une démarche participative de co-construire, qui sera déroulée à travers plusieurs plateformes d'échanges impliquant les différentes parties prenantes au niveau central et régional ainsi qu'à la diaspora.