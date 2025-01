Sénégal: Gouvernance des ressources naturelles - Birame Diop invite les pays africains à adopter des stratégies efficaces

Dakar — Le ministre des Forces armées, Birame Diop a invité, jeudi, les Etats africains à adopter des stratégies efficaces adossées à des expertises pointues dans la gouvernance des ressources naturelles, à l'origine de plusieurs conflits dans le continent.

"Pour atteindre cet objectif, une stratégie adaptée aux enjeux environnementaux et de gouvernance des ressources naturelles est indispensable. Et qui dit une stratégie efficace, dit expertise pointue", a-t-il dit.

Le Général Diop présidait la cérémonie de la rentrée académique des auditeurs de la promotion 2024-2025 des programmes de Masters en défense et sécurité nationale dispensés par le Centre des hautes études de défense et de sécurité (CHEDS).

La leçon inaugurale de cette année est placée sous le thème : « Environnement et gouvernance des ressources naturelles : quels enjeux sécuritaires et perspectives pour l'Afrique ? ».

Le ministre des Forces armées souligne que "face aux défis complexes et en constante évolution qui s'impose à nous, une prise de conscience s'impose. Les solutions ne peuvent être que globales et inclusives".

Il appelle à une synergie des actions afin de »repenser » la manière dont les ressources naturelles sont gérées au niveau du continent africain.

"L'enjeu est de taille. Il s'agit d'éviter que nos actions aujourd'hui n'hypothèquent l'avenir des générations futures. Dans cette optique, la coopération régionale et sous-régionale est certes essentielle, mais elle ne suffit pas", a-t-il relevé.

Le Directeur général du CHEDS, le général de brigade, Jean Diémé, a quant à lui, relevé une complexité liée à la gestion des ressources naturelles qui deviennent de plus en plus complexes et multiformes.

D'après lui, »la mauvaise gouvernance de ces ressources naturelles est la cause de nombreux conflits qui créent une instabilité dans le continent africain ».

"Ces enjeux et défis pèsent aujourd'hui sur la paix et la sécurité des pays de la région auxquels, s'ajoutent les changements environnementaux qui nécessitent des réponses intégrées, à travers la mise en oeuvre d'une stratégie globale, cohérente et inclusive qui réserve une large place aux experts de la sécurité", a-t-il expliqué.

Le professeur Cheikh Mbow, Directeur général du Centre de suivi écologique (CSE) a délivré la leçon axée sur le thème: « Environnement et gouvernance des ressources naturelles : quels enjeux sécuritaires et perspectives pour l'Afrique ? ».

Dans sa communication, il a fait ressortir que la richesse pétrolière d'un pays peut être à la fois un avantage et un inconvénient pour sa sécurité.

Il souligné qu' en ce qui concerne la préservation de l'environnement, "de plus en plus de communautés soutenues par des organisations de la société civile ou des défenseurs de l'environnement, s'opposent, aux promoteurs miniers à cause des conséquences nombreuses et profondes de l'exploitation minière sur l'environnement".

Une réalité qui fait penser à de nombreux analystes, que l'Afrique n'est pas stable à cause de ses richesses naturelles, a dit M. Mbow pour qui "cette rhétorique" semble trop "simpliste".

Selon lui, »la part de vérité qui émane de cette assertion viendrait du fait que l'extraction des ressources naturelles en Afrique façonne fortement les relations socio-économiques et politiques dans un contexte de pauvreté qui fragilise nos Etats".

»La perception, a-t-il encore dit, c'est que les conflits armés et les tensions géopolitiques qui surviennent en Afrique sont intimement liés à la présence des ressources notamment dans certains pays tels que l'Angola, la Lybie, le Darfour, le Soudan, dans le delta du Niger (Nigéria), et la ceinture de cuivre du Zambèze".