Sénégal: Les placements sous surveillance électronique passent de 278 à 562 en deux ans (officiel)

Dakar — Le nombre d'individus condamnés et placés sous surveillance électronique est passé de 278 à 562 entre octobre 2023 et janvier 2025, a déclaré, jeudi, Yakham Lèye, le directeur des Affaires criminelles et des Grâces.

Il s'exprimait ainsi au cours de la conférence annuelle des chefs de parquet, présidée par le ministre de la justice, Garde des sceaux, Ousmane Diagne, sur le thème: "La redynamisation des bureaux de l'exécution des peines et les solutions à la surpopulation carcérale".

Le placement sous surveillance électronique obéit à une volonté des autorités judiciaires de désengorger les établissements pénitentiaires par des mesures d'aménagement des peines en faveur des personnes condamnées.

Cette trouvaille témoigne de l'engagement des pouvoirs publics de privilégier des solutions humanistes et efficaces, selon directeur des Affaires criminelles et des grâces.

»C'est pourquoi, dans le cadre de l'élaboration du plan de travail annuel 2025, l'accent a été mis sur le renforcement des capacités des bureaux d'exécution des peines, par le déploiement de nouveaux outils numériques et la standardisation des procédures mais aussi, sur l'amplification des mesures d'aménagement des peines », a souligné Yakham Lèye.

Dans cette dynamique, il a rappelé la collaboration entre la Direction des Affaires criminelles et des Grâces (DACG) et la Direction des services judiciaires (DSJ), pour des activités de formation et de sensibilisation envisagées et destinées aux juges d'instruction afin de trouver des remèdes durables aux longues détentions provisoires.

"Ces orientations répondant à l'instauration d'une justice réformée et audacieuse, conformément aux instructions du ministre de la Justice, Garde des sceaux ne peuvent être réalisées sans une implication totale et cohérente de tous les acteurs de la chaîne pénale avec en première ligne, les procureurs et délégués, sous l'autorité des procureurs généraux", a fait savoir le directeur des Affaires criminelles et des grâces.