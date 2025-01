Afrique: Airtel Africa - Collaboration avec trois artistes africaines de renommée pour une meilleure expérience

Airtel Africa, multiplie les initiatives pour inciter les clients à améliorer leur expérience numérique en tirant le meilleur parti de leurs forfaits de données.

Figurant parmi les principaux fournisseurs de services de télécommunications et d'argent mobile dans 14 pays africains, l'opérateur s'est associé à trois artistes africains de renommée internationale, Fally Ipupa (République démocratique du Congo), Diamond Platnumz (Tanzanie) et Simi (Nigeria)pour une collaboration, qui vise à permettre aux clients de prendre des décisions éclairées sur leurs habitudes d'utilisation des données.

Smart With Data

Une chanson spéciale a été créée afin de fournir aux clients des conseils et des outils pratiques qui les aideront à maximiser leurs forfaits pour un usage quotidien, de la navigation sur Internet au streaming et à l'accès aux applications essentielles. Cette collaboration fait partie de la campagne en cours Smart With Data qui promeut l'éducation pour une meilleure utilisation et gestion des données. Elle vise à rallier les clients d'Airtel Africa pour obtenir des paramètres de données plus intelligents, définir des vitesses de données plus intelligentes et passer au Smart With Data pour une expérience numérique plus enrichissante.

Priorité

La campagne d'information et de divertissement est actuellement active sur le réseau Airtel dans sept pays africains : Kenya, Nigeria, Ouganda, Tanzanie, République démocratique du Congo (RDC), Zambie et Malawi, à destination des jeunes clients, âgés de 18 à 35 ans.

Revenant sur cette campagne, Rohit Marwha, directeur du Marketing et des Ventes chez Airtel Africa, a déclaré :« Notre objectif avec cette campagne est de garantir que nos clients tirent le meilleur parti des forfaits de données Airtel, améliorant ainsi leur expérience en ligne. En collaborant avec ces artistes, que nos clients aiment et avec lesquels ils interagissent au quotidien, nous nous assurons qu'ils soient conscients de ces piratages de données, et qu'ils peuvent, avec plus de facilité, utiliser et gérer leurs données grâce à des messages clairs qui les atteignent ». Chez Airtel Africa, la priorité est de créer des expériences client exceptionnelles.