Madagascar: Université de Toliara - Retour à la légalité après un an de vacance administrative

Vers la fin d'une année d'errance

Le sort de l'Université de Toliara était au centre des discussions lors du conseil des ministres de mardi dernier. Cet établissement public d'enseignement supérieur et de recherche scientifique n'a pas eu de dirigeants nommés légalement depuis le 14 janvier 2024, suite à la nomination de son ancien président au poste de ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique. Après cette nomination, l'ancien ministre, actuellement député de Madagascar élu à Ampanihy Sud, a désigné un président intérimaire et un directeur de cabinet. Cette démarche n'était toutefois pas conforme aux dispositions du décret n°2022-279, modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2002-565 du 4 juillet 2002 et ses textes modificatifs, qui fixent l'organisation et le fonctionnement des universités et des établissements d'enseignement supérieur.

Handicapés

La conséquence de ces nominations non conformes à la loi est que ces responsables, désignés par l'ancien président de l'Université de Toliara, n'ont pas pu exercer pleinement leur rôle d'intérimaires, faute de droits de signature et de décision en matière budgétaire et administrative au sein de l'université. Concernant la vie universitaire, « la signature des diplômes, les démarches administratives et opérationnelles, comme les recrutements, n'ont donc pas pu être effectuées depuis janvier 2024 », témoigne une source locale.

Retour

Un an après, le gouvernement souhaite mettre fin à cette irrégularité en s'alignant sur l'article 25 (nouveau) du décret n°2022-279. « La mise en place de ce comité est une condition essentielle pour garantir la continuité des activités pédagogiques et de recherche, ainsi que pour assurer le fonctionnement opérationnel, administratif et financier de l'université », précise le rapport du conseil des ministres. Par ailleurs, les membres du comité intérimaire (composés de représentants des chefs d'établissements et des directeurs des écoles doctorales), ainsi que son organisation et son fonctionnement, seront définis par décret ministériel.