Madagascar: France - Jumelage entre les Offices du Tourisme des deux pays

Une convention de partenariat a été signée hier entre l'Office National du Tourisme de Madagascar (ONTM) et l'ONG Tourisme Sans Frontière.

L'objectif consiste à développer le tourisme durable. Pour ce faire, « il y aura des échanges d'expériences et de bonnes pratiques entre les Offices du Tourisme de Madagascar et ceux de la France via leur jumelage. Ce qui permettra d'améliorer notre stratégie de promotion de la destination Madagascar en vue d'atteindre l'objectif d' un million de touristes d'ici 2028 », a déclaré Danny Barivelo, le directeur exécutif de l'ONTM lors de la signature de cette convention de partenariat avec l'ONG Tourisme Sans Frontière représentée par son président, Marc Dumoulin hier à l'hôtel Colbert.

Dans le cadre de cette collaboration, l'appui de Madagascar à la participation au salon Solidarissimo à Colmar et le renforcement de capacité des acteurs touristiques et des artisans sont en vue. Cette ONG accompagnera également les acteurs locaux via l'élaboration d'un plan de développement touristique et la structuration de la promotion du secteur artisanat. Elle soutient également la démarche qualité en faveur du tourisme durable avec les hôteliers.