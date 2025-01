Madagascar: Andry Rajoelina - « Nous devons cultiver une mentalité de bâtisseur et non de ravageur »

Le Chef de l'Etat a donné hier le coup d'envoi de la Concertation nationale sur la transformation agricole qui se déroule au CCI Ivato.

« Nous avons une vision, nous avons un objectif pour notre chère Patrie. Le premier c'est de développer Madagascar, le second c'est d'augmenter le pouvoir d'achat des Malgaches et le troisième, c'est que Madagascar devienne la fierté de toute l'Afrique ». C'est en ces termes que le président Andry Rajoelina a ouvert son discours lors de la cérémonie d'ouverture des Journées nationales de réflexion sur la transformation agricole qui se déroulent pendant deux jours au Centre de conférence internationale d'Ivato. Le Chef de l'Etat reste convaincu que l'agriculture constitue la seule arme dont nous disposons pour vaincre la pauvreté. D'où l'organisation de cet évènement organisé conjointement par le ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, le Secrétariat d'Etat en charge de la Souveraineté alimentaire, et le Programme FIHARIANA.

Réforme

En effet, le régime en place prévoit de lancer de nombreux projets pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Parmi ces programmes figurent la construction de barrages à travers le pays, l'augmentation des surfaces cultivables, la mécanisation de l'agriculture, mais aussi et surtout la promotion des semences hybrides. Une véritable réforme du secteur agricole est en cours de lancement. Pour ce faire, Andry Rajoelina ordonne l'implication et la contribution de tout un chacun. Il envisage même de sensibiliser la culture du riz et des pommes de terre au niveau de chaque ménage.

Un projet y afférant sera d'ailleurs lancé afin de permettre à chaque foyer de cultiver lui-même ses besoins alimentaires. Le locataire d'Iavoloha a aussi adressé un appel à l'endroit des maires, des députés et de toutes les autorités déconcentrées et décentralisées à faire l'état des lieux des besoins et des surfaces cultivables au niveau de leur circonscription respective. Il serait même question d'établir une cartographie satellitaire des parcelles agricoles pour optimiser la distribution des intrants agricoles.

Investissements massifs

Le gouvernement malgache prévoit de révolutionner le secteur de l'agriculture. L'objectif étant d'augmenter de 25% la production agricole pour cette année 2025, soit 1 million de tonnes supplémentaire grâce à la mécanisation, à la distribution de semences hybrides, et à des investissements massifs dans les infrastructures agricoles telles que la construction de barrages et de canaux d'irrigation. Le Chef de l'Etat a aussi annoncé différentes mesures telles que l'importation de semences hybrides, permettant un rendement de 10 tonnes à l'hectare contre 3 tonnes actuellement, la distribution d'équipements, d'engrais et de semences, ainsi que la mise à disposition de crédits agricoles au profit des agriculteurs.

Pour atteindre l'objectif d'autosuffisance alimentaire, le président Andry Rajoelina lance une sensibilisation pour la nécessité d'un changement de mentalité. « Nous devons cultiver une mentalité favorisant le travail, la production et le développement. Une mentalité de bâtisseur et non de ravageur et de destructeur », a-t-il soutenu. A l'issue des deux jours de réflexion, des documents stratégiques et un cadre commun de concertation ainsi qu'un calendrier agricole seront établis.