Madagascar: Conseil des ministres - Nominations de trois DirCom

Lors du conseil des ministres tenu avant-hier au Palais d'Iavoloha, trois Directeurs de Communication ont été nommés au titre de trois ministères. En l'occurrence, Fanambinantsoa Hasinarivo Andriamparison au ministère de l'Economie et des Finances ; Riana Raymonde Randrianarisoa au ministère de la Jeunesse et des Sports ; et Narindra Andrianina Rakotonanahary, Directeur de la Communication, du Système d'Information et de la Digitalisation (DCSID) au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage.

Trois ministères

Quatre autres nominations ont été prises au titre de trois ministères. A savoir, Vololoseheno Fabienne Rakotoarisoa, Directeur de l'Apprentissage et de la Formation Qualifiante au ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; Rija Soloniony Rasamoelina, Directeur Administratif et Financier du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage ; Aristide Tsaramandihy et Tianjanahary Ramandimbiarisona respectivement Directeur régional de la Décentralisation et de l'Aménagement du Territoire dans la Région Analanjirofo pour le premier et dans la Région Anosy pour le second.