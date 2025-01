Sénégal: L'AJTREPE et l'INPG signent une convention pour renforcer les capacités des journalistes

Dakar — L'Association des journalistes pour la transparence dans les ressources extractives et la préservation de l'environnement (AJTREPE) a signé, jeudi, une convention de partenariat avec l'Institut national du pétrole et du gaz (INPG) pour renforcer les capacités et connaissances des journalistes sur les questions liées aux secteurs des hydrocarbures et de l'énergie.

La cérémonie de signature de ladite convention s'est déroulée au siège de l'INPG.

"Les résultats attendus de ce partenariat sont, entre autres, de renforcer les compétences des journalistes sur les questions liées aux secteurs des hydrocarbures et de l'énergie", a déclaré Fall Mbaye, directeur général de l'Institut national du pétrole et du gaz (INPG).

"Elle vise également à travers l'AJTREPE, à sensibiliser et informer les populations sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux mais aussi de promouvoir la transparence dans la gestion des ressources naturelles et d'assurer la diffusion d'informations fiables et vérifiées pour lutter contre la désinformation", a-t-il ajouté, en présence des journalistes membres de cette association.

Créé en 2017, l'INPG a pour objectif de développer l'expertise nationale et de favoriser l'emploi des sénégalais et sénégalaises dans les secteurs pétrolier et gazier.

Se félicitant de ce partenariat, le directeur général de l'INPG dit être "persuadé" que ce partenariat servira de tremplin aux journalistes, en leur permettant de communiquer de manière juste, vérifiée et transparente sur le secteur extractif au Sénégal.

Il a assuré que le Sénégal dispose des outils nécessaires pour exploiter efficacement son pétrole et son gaz. "Mais cette expertise doit être soutenue par une communication adéquate. Il est donc, essentiel d'avoir des journalistes qualifiés, qui comprennent les enjeux de ce secteur, sa contribution économique pour le pays et les moyens de faire en sorte que ces ressources profitent à la population", a-t-il soutenu.

Youssouf Bodian, président de l'Association des journalistes pour la transparence dans les ressources extractives et la préservation de l'environnement (AJTREPE), s'est félicité de cette collaboration avec l'INPG qui vient d'être actée à travers la signature d'une convention.

"Grâce à cette collaboration avec l'Institut national du pétrole et du gaz, les journalistes membres de l'AJTREPE, franchissent un pas supplémentaire vers une meilleure compréhension des défis du secteur des industries extractives et énergétiques", a salué M. Bodian, par ailleurs journaliste à la Radio futurs médias (RFM).

»Notre mission, en tant que journalistes spécialisés, est d'accompagner ce secteur stratégique en offrant une vision éclairée et critique, en mettant en lumière les innovations technologiques, les bonnes pratiques en matière de durabilité, mais aussi en exposant les risques et défis liés à l'exploitation des ressources naturelles", a-t-il encore dit.