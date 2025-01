Sénégal: Lancement d'un plan pour « renforcer significativement » la sécurité routière

Dakar — Le ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a lancé, jeudi, un plan en dix étapes pour renforcer »significativement » la sécurité routière.

Ce processus comprend d'abord la tenue de l'atelier national pour des routes plus sûres, le mapping de la sécurité routière, la revue de la politique sécurité routière.

Il y aura ensuite les standards de conception routière, la mise en place d'auditeurs certifiés en sécurité routière, le programme d'évaluation des routes du Sénégal, le renforcement des capacités avec la formation et l'établissement d'un programme de communication.

Samar Abouraed, la représentante de l'Organisation Internationale pour l'Évaluation des Routes (IRAP) et chargée des programmes en Europe et dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, a indiqué que l'ONU a mis en place un programme mondial pour améliorer la sécurité routière dans tous les pays.

Selon elle, le Sénégal est un des pays qui a décidé de suivre cette vision et de revoir sa stratégie.

»L'ONU a un programme dénommé Fonds de l'ONU pour la sécurité routière dédié au financement des programmes qui améliorent la sécurité routière et a choisi de travailler avec l'Agence nationale de sécurité routière (ANASER) au Sénégal pour améliorer la stratégie, avoir une vision pour la sécurité routière", a expliqué Mme Abouraed.

L'objectif est de "sauver les vies et réduire les accidents graves à l'origine de décès et de blessures graves. C'est un projet de trois ans, qui comporte le plan en dix étapes", a t-elle ajouté.

En Afrique francophone, le Sénégal est le premier pays à bénéficier dudit projet.

Pour la chargée du programme, les autorités sont engagées à réduire le nombre de morts et de blessés graves sur les routes du Sénégal.

»Il faut surtout un engagement des décideurs avec des capacités déjà présentes, une stratégie et une volonté d'aller un peu plus loin pour des résultats concrets", a estimé Mme Abouraed.

Le secrétaire général de l'ANASER, Boubacar Diop, a déclaré que »le projet contribuera à améliorer la conception, la modernisation et la gestion de milliers de kilomètres nouveaux et existant du réseau routier du Sénégal, afin d'améliorer la sécurité routière aujourd'hui et à l'avenir".

Il a relevé que des audits et des inspections ont décelé, entre autres, des problèmes liés au respect des normes, au comportement humain, à l'état des véhicules. »Cet exercice d'audit de la sécurité routière a concerné tous les projets réalisés au Sénégal", a t-il dit.

Parmi les résultats attendus de la mise en oeuvre de ce plan demeurent en bonne place l'amélioration des connaissances sur les forces, les faiblesses et les possibilités d'amélioration de la gestion et la coordination de la sécurité des infrastructures routières.