Fruit d’un travail de collaboration entre les chercheurs de l’AFD et des universitaires avec des expertises spécifiques sur les États africains, L’Économie africaine 2025 propose une réflexion sur les enjeux du continent africain face aux défis climatiques, géopolitiques et technologiques actuels. Publié aux édition La Découverte, collection Repères, l’Economie africaine met en lumière des thématiques clés pour lesquelles des solutions de développement durable prometteuses se dessinent.

Parmi les thématiques phares de 2025, l’ouvrage aborde la question de l’Intelligence artificielle, dont certains défis majeurs seront au cœur du grand Sommet pour l’action sur l’Intelligence Artificielle en février. Pour transformer les opportunités de l’IA en succès, l’Afrique devra relever le défi de la souveraineté des données personnelles et maîtriser les risques de restructurations d’emplois du fait de l’IA.

Depuis son origine, l’ouvrage s’attache à mesurer l’importance des défis et des évolutions positives du continent dans une approche « Tout Afrique », pour rendre compte de toutes les dynamiques africaines. Cette sixième édition dresse un état des lieux du continent africain à travers 6 chapitres dédiés aux thématiques suivantes :

Les grandes tendances macroéconomiques de l’Afrique : Malgré des défis structurels et des chocs successifs, les économies africaines ont fait preuve de résilience depuis la pandémie de Covid-19. Cependant, ces crises ont freiné les progrès économiques et sociaux. La croissance, bien qu'élevée, reste insuffisante face à la démographie et n’a pas permis une transformation structurelle notable. Les marges budgétaires des États africains demeurent faibles, malgré une reprise des recettes, en raison des lourdes charges liées à la dette. Les ressources nationales ne suffisent pas à financer le développement durable, rendant indispensable l’appui du système financier international.

Intelligence artificielle et développement : enjeux et opportunités pour l’Afrique : L'intelligence artificielle peut-elle devenir un moteur de développement pour l'Afrique, ou au contraire, constituer un frein à son indépendance ? Les perspectives sont prometteuses dans des domaines comme la santé et l'éducation, mais le continent doit relever le défi de l’utilisation des langues africaines dans le numérique. En effet, l’efficacité de l’IA repose sur la qualité des données, et les langues africaines sont encore trop peu présentes, pour les IA dominantes.

La renaissance de la recherche en Afrique : de la dépendance à l’intégration internationale. En Afrique, la recherche est sous-financée, sa production limitée et tournée vers le développement. Les travaux de recherche correspondent à un besoin des sociétés mais c’est une activité qui reste marginalisée, notamment la recherche fondamentale. Les financements et partenariats internationaux structurent cette recherche ainsi que les carrières des chercheurs, qui pour une large partie en dépendent.

Trajectoires démocratiques africaines : tensions, pratiques de résilience et nouvel agenda. L'analyse des trajectoires démocratiques des grandes régions du continent africain montre que le recul démocratique global y est loin d’être une fatalité. Le chapitre détaille des pratiques citoyennes éprouvées, mais aussi des expérimentations démocratiques à une maille territoriale plus locale, sur des défis contemporains : accès aux services publics, transparence, changement climatique, relation au vivant, désinformation etc.

Quelle place pour l’Afrique subsaharienne dans le monde ? : Après le quasi-monopole économique et géopolitique des acteurs occidentaux de la Guerre froide, le tournant du siècle voit l'émergence de nouveaux acteurs dans le Sud du Sahara, notamment asiatiques, moyen-orientaux et latino-américains, avec la Chine en tête, redéfinissant les dynamiques économiques et diplomatiques. Depuis 2015, cette diversification s'accompagne de crises économiques, démocratiques et sécuritaires, tandis que les rivalités géopolitiques globales, comme le retour de la Russie, accentuent les déséquilibres internes de la région.

Les conflits armés en Afrique et le développement, état des réflexions et enjeux. L’Afrique est-elle le continent des conflits ? Quel bilan peut-on tirer des nombreuses et multiformes opérations qui s’y sont déroulés ? Ce chapitre répondra à ces questions tout en interrogeant le lien communément admis entre développement et sécurité.

« Quand la géopolitique et la technologie s’invitent à la table de l’analyse macroéconomique : c’est le thème de cette sixième édition qui analyse, chaque année, l’Afrique dans la bascule du monde. Cette édition vise à offrir une nouvelle fois un décryptage, souvent surprenant et à la portée de tous, des grands défis du continent, en s’éloignant des idées reçues . », indique Rémy Rioux, directeur général du groupe Agence française de développement.



« Au fil des pages, les autrices et auteurs de cette œuvre collective contribuent à faire émerger un regard nouveau sur les mutations à l’œuvre sur le continent, au plus près des territoires, des projets et des acteurs qui les portent. Alors que l’Afrique démontre une résilience face aux chocs externes, les besoins d’investissement restent considérables. Cette nouvelle édition réaffirme l’importance d’une transformation structurelle alignée sur les objectifs climatiques et sociaux, portée par des coalitions d’acteurs déterminés à bâtir un avenir durable pour le continent. » ajoute Sandra Kassab, directrice du département Afrique de l’Agence française de développement.