Tunisie: N°2 en Afrique dans la fabrication de composants automobiles

La ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a souligné l'importance pour la Tunisie de se positionner en tant que plateforme stratégique reliant les pays du Nord et ceux du Sud.

Le jeudi 23 janvier, Chiboub a présidé une table ronde à Tunis, en marge du Forum « Business Forum for South-South & Triangular Cooperation », un événement majeur dédié à la coopération économique, au développement durable et à la construction de ponts entre les continents.

Dans son intervention, la ministre a réaffirmé l'engagement de la Tunisie à renforcer son rôle de passerelle entre les pays du Nord et du Sud. Elle a précisé que la coopération triangulaire favorise la création de partenariats durables, la facilitation des échanges commerciaux et l'accès aux marchés internationaux.

Elle a ajouté que le gouvernement tunisien s'efforce de dynamiser l'économie nationale à travers une industrie plus compétitive, innovante et respectueuse de l'environnement. La ministre a notamment mis en avant l'importance de secteurs à forte valeur ajoutée comme l'industrie des composants automobiles, des composants aéronautiques, l'agroalimentaire, le textile et l'habillement, ainsi que l'électronique, l'électricité et l'industrie pharmaceutique.

Elle a également souligné que la Tunisie occupe la deuxième place en Afrique dans le secteur de la fabrication de composants automobiles, grâce à la compétence de ses ressources humaines et à la collaboration active entre le secteur public et privé.

L'événement a réuni des personnalités influentes tant sur le plan national qu'international. Parmi les invités de marque figuraient Imed Boukhreis, gouverneur de Tunis, Elisabeth Wolbers, ambassadrice d'Allemagne en Tunisie, José María Arbib, ambassadeur d'Argentine en Tunisie, ainsi que plusieurs responsables d'organisations internationales et de grandes entreprises, notamment dans le secteur automobile.

Lors de ce forum, la ministre a également eu un entretien bilatéral avec Martina Biene, directrice de Volkswagen Afrique du Sud, pour explorer les opportunités de renforcer la coopération et d'attirer de nouveaux investissements dans l'industrie des composants automobiles en Tunisie.

Il convient de noter que cet événement a été organisé avec le soutien de l'initiative « Invest for Jobs », soutenant le développement des PME en Tunisie et favorisant un travail décent dans le cadre d'une transition juste. Cette initiative est soutenue par le ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ), en collaboration avec le ministère tunisien, l'ambassade d'Argentine en Tunisie et la Fondation suisse KAS.

Le programme, qui s'étend de 2020 à 2025, vise à renforcer et dynamiser la coopération Sud-Sud et Sud-Nord.