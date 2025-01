Tunisie: Hand - Mondial - Tour principal - Tchéquie - Pays(32-26) - Une désillusion de plus

Après avoir perdu devant la Suisse, le sept tunisien est tombé encore une fois. Face aux Tchèques, les Tunisiens ont été dépassés.

La Tchéquie est une bonne équipe. Mais elle n'a rien à voir avec le niveau des Danois, des Français, des Suédois ou des Espagnols. Elle possède un jeu assez rapide à la limite efficace surtout face à une formation qui joue pratiquement sans défense.

Pour les Tunisiens, il fallait éviter à tout prix un départ rapide de leurs adversaires pour ne pas avoir une pression supplémentaire dans un match difficile mais non impossible.

Le sept tunisien, malheureusement, s'est encore une fois retrouvé démuni de cette technique collective qui permet de tenir en respect un adversaire. Son jeu décousu et une technique individuelle approximative (pour quelques-uns), ne pouvaient lui faciliter la tâche.

Contre les Tchèques qui étaient pourtant prenables, cela a été le même problème. L'équipe de Tunisie ne sait absolument pas entamer ses matchs. Bien sûr, le handball est devenu si rapide qu'il y a plus de round d'observation, mais il y a un minimum de précautions à prendre pour contenir l'adversaire et l'empêcher d'imposer son jeu. Ne pas faire de mauvaises passes ou des fautes gratuites en défense, est un minimum à assurer pour jouer avec l'espoir de fausser les calculs d'un adversaire...

Le score, lorsqu'il évolue en faveur des vis-à-vis, de manière continue, cela prouve que l'équipe adverse n'est pas stabilisée et n'a pas encore assuré ses repères. Et bien entendu, lorsque l'écart atteint sept buts il y a un problème de préparation qui a été en deçà des attentes et de joueurs aux moyens assez limités.

Les Tunisiens ont certes essayé de résorber leur retard, mais les fautes individuelles, encore une fois, ont réduit leurs efforts à néant.

19-12 à la mi-temps, au vu du jeu livré en cette première partie du jeu, cela était bien difficile à remonter. Surtout avec une reprise de jeu à cinq.

La seconde partie du jeu a été une simple répétition avec en plus, le poids athlétique des Tchèques qui a commencé à peser sur des joueurs tunisiens qui n'arrivaient pas à s'imposer sur cette zone de tous les dangers, que représente le centre de la défense.

Indépendamment de cet aspect morphologique, le rythme des Tunisiens a nettement baissé. Il a été à la mesure des compétitions dans lesquelles ils évoluent.

Les championnats du Golfe et le nôtre ne pourront jamais constituer des compétitions à même de préparer des joueurs sur le plan physique. Et comme les «stages» de préparation ne sauraient en aucun cas compenser cette insuffisance, les joueurs se retrouvent diminués et incapables de réagir physiquement.

Sans déplacements calculés en fonction des positions de l'adversaire, le jeu d'une équipe se traduit par des errements confus.

Que dire de plus ? Le score final est assez éloquent (32 - 26).