Tunisie: Ministère de la Famille - Promouvoir la parentalité positive

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des personnes âgées, a organisé jeudi, en collaboration avec l'UNICEF Tunisie, un atelier national sur les réalisations et les orientations futures du Programme de parentalité positive « Because I Care ».

Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la préparation du plan opérationnel à l'horizon 2025 et de la collecte des projets locaux et régionaux proposés par les participants dans les ateliers consultatifs du Programme de parentalité, qui se sont déroulés entre le 21 novembre et le 27 décembre 2024 dans huit gouvernorats : Sousse, Jendouba, Sidi Bouzid, Médenine, Kef, Kairouan, Tunis et Kasserine, selon un communiqué du ministère de la Famille.

Cet atelier, qui se tient les 23 et 24 janvier 2025 sous la supervision de la Direction Générale de l'Enfance, permettra de présenter les enseignements tirées de la phase pilote, de développer les mécanismes de gouvernance du Programme de Parentalité Positive aux niveaux national, régional et local, et d'approuver les projets d'activités locales.

Les travaux de cet atelier seront axés sur des thèmes liés au Programme de Parentalité Positive et les mécanismes permettant de l'intégrer dans les plans nationaux, ainsi que l'élaboration d'un plan d'action pour le développement des capacités des acteurs impliqués dans sa mise en oeuvre.

Des représentants des ministères de la Famille, de l'Education, des Affaires sociales, des Affaires religieuses et de la Santé, du bureau de l'UNICEF en Tunisie, des coordinateurs régionaux et locaux du programme prennent part à cet atelier, ainsi que des représentants des commissariats régionaux des affaires de la femme, de la famille et de la santé dans les gouvernorats concernés, de l'Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS) et un certain nombre d'associations actives dans le domaine de la parentalité.