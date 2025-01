Maroc: La commune de Tanger ne ménagera aucun effort pour que la ville soit à la hauteur des événements internationaux (Maire)

Tanger — La commune de Tanger ne ménagera aucun effort, dans le cadre de ses prérogatives, pour que la ville soit à la hauteur des événements internationaux et des aspirations des citoyens, a indiqué le président du Conseil communal de la ville, Mounir Laymouri.

"La commune de Tanger ne ménagera aucun effort, dans le cadre de ses prérogatives, pour contribuer à la réussite des prochaines manifestations et événements internationaux, notamment la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde 2030, en partenariat avec toutes les parties prenantes, avec à leur tête la Wilaya de la région et les autres intervenants, notamment les citoyens", a précisé M. Laymouri, dans un entretien accordé à la MAP, notant que les citoyens sont considérés à la fois comme partenaires et finalité de l'ensemble des projets mis en place, le but étant de répondre à leurs aspirations et leurs besoins.

La ville de Tanger a enregistré, au cours des deux dernières décennies, un développement global à différents niveaux, grâce à la Vision royale clairvoyante et à un ensemble de programmes et de chantiers de développement d'envergure dans lesquels la commune de Tanger a été un acteur majeur, a-t-il fait savoir, évoquant à titre d'exemple le programme Tanger-Métropole et le programme de réhabilitation et de valorisation de l'ancienne Médina de Tanger.

Néanmoins, ce développement significatif a révélé certains défis à relever, notamment ceux indiqués dans le dernier rapport de la FIFA en matière de transport et d'hébergement, a-t-il expliqué, affirmant que le conseil communal est conscient de ces remarques et travaille en coordination avec l'ensemble des parties prenantes et partenaires institutionnels pour y répondre.

M. Laymouri a noté, dans ce sens, que l'organisation de la Coupe du monde 2030 et de la Coupe d'Afrique 2025 pousse le conseil à accélérer le rythme de mise en oeuvre des programmes et chantiers prévus, notamment dans le domaine du transport.

Selon M. Laymouri, le conseil communal, à travers l'établissement de coopération intercommunale "Al Boughaz" qu'il préside, a décidé de proroger le contrat de gestion déléguée avec la société en charge du secteur du transport pour une période transitoire, en vue d'élaborer un projet intégré en la matière, qui promeut l'expérience du transport urbain.

A cet effet, a-t-il poursuivi, des appels d'offres ont été lancés par la société de développement local "Tanja Mobilité" pour l'acquisition de centaines de bus de haute qualité, pour un investissement de 1,124 milliard de dirhams (MMDH), en plus du lancement de l'étude du plan directeur et du projet de la première ligne de bus de transport urbain de haute qualité dans la ville de Tanger (Bus rapide transit-BRT).

S'agissant de l'hébergement, la commune de Tanger fait partie d'un système intégré d'intervenants institutionnels dans le cadre du Centre régional d'investissement, a-t-il relevé, soulignant que la commune s'engage ainsi à fournir toutes les facilités et incitations aux investisseurs, et oeuvre quotidiennement au traitement des dossiers d'investissement dans le but d'accélérer l'achèvement des projets en la matière.

Concernant la question de la congestion routière, M. Laymouri a fait savoir que la commune a installé un système de signalisation routière intelligent au niveau des avenues et ronds-points majeurs de Tanger, une décision faisant partie d'un plan intégré visant à résoudre les problèmes liés à la circulation et aux déplacements dans la ville.

Cette mesure a été prise sur la base des résultats d'études minutieuses menées par un bureau spécialisé dans le domaine des transports et de planification urbaine, a-t-il expliqué, notant que les résultats escomptés de ce système se feront sentir progressivement, puisqu'il vient compléter les grands projets actuellement en cours de mise en oeuvre, à l'instar du développement du réseau de transport urbain et de l'amélioration des infrastructures liées au transport.

Cette nouvelle approche du transport urbain contribuera à renforcer l'efficacité des transports publics, ce qui permettra de soulager la pression au niveau des avenues principales et d'apporter des solutions durables au problème de congestion routière, a-t-il insisté.

Par ailleurs, le maire de Tanger a noté que les espaces verts sont l'un des secteurs vitaux auxquels le conseil de la commune de Tanger attache une grande importance, en veillant constamment à améliorer ces espaces pour répondre aux besoins des habitants et offrir des espaces naturels au sein de la ville.

Au vu du développement que connaît Tanger, où les espaces verts actuels atteignent environ 460 hectares, le conseil communal a alloué à ces espaces une enveloppe budgétaire de 79 millions de dirhams (MDH) au cours de l'exercice 2023, en vue d'augmenter la part des espaces verts par habitant dans la ville, qui s'élève actuellement à 3,15 mètres carrés, pour atteindre la moyenne mondiale recommandée de 10 m2 par personne, a-t-il souligné.

M. Laymouri, qui préside également le Groupement des collectivités territoriales Tanger-Tétouan-Al Hoceima pour la distribution, a en outre relevé que ce groupement, composé de 171 membres représentant les différentes collectivités territoriales de la région, a été créé dans le cadre de la loi organique n°112-14 relative aux préfectures et provinces, dans le but de gérer les services de distribution d'eau, d'électricité et d'assainissement liquide à l'échelle régionale.

Le groupement développe actuellement des initiatives concrètes dans le but de coordonner et de mettre en oeuvre des projets visant à améliorer la qualité de ces services et à assurer leur pérennité, a-t-il souligné, faisant savoir qu'avec l'introduction de ce mode de gestion dans deux régions du Royaume, certaines observations ont été relevées et le groupement oeuvre à y répondre de manière proactive au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

"Nous nous attendons à ce que ce nouveau mode de gestion ait un impact positif sur le pouvoir d'achat des citoyens", a-t-il noté, faisant savoir que le Groupement, et la société régionale multiservices, qui sera créée dans le cadre de ce groupement, remplaceront de manière progressive les entreprises et agences délégataires des services d'eau, l'électricité et d'assainissement liquide, à partir du 1er juin 2025, et ce sur la base de la correspondance du ministre de l'Intérieur adressée au directeur général de l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE).