Mali: Aïssata Koné Sidibé, présidente de l'Apbef Mali - «L'ouverture de l'Agence auxiliaire de la BCEAO à Kayes vient à son heure »

La présidente de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali (Apbef), Mme Aïssata Koné Sidibé s'est félicitée de l'érection de cette agence dans cette région ce 23 janvier 2025, à l'inauguration de l'Agence auxiliaire de la Bceao à Kayes.

« La cérémonie d'ouverture de l'Agence auxiliaire de la Bceao à Kayes qui nous réunit aujourd'hui est pleine de significations pour l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali. En effet, elle s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la Politique de la promotion de la bancarisation qui reste une préoccupation majeure pour les plus hautes autorités du Mali, mais également un défi pour la Banque centrale et les établissements de crédit », a déclaré Mme Sidibé.

Elle a affirmé que cette agence auxiliaire permettra à la profession bancaire d'accompagner davantage et efficacement les opérateurs économiques de Kayes.

« L'ouverture de l'Agence auxiliaire de la Bceao à Kayes vient à son heure. Dans cette région où sont implantées aujourd'hui la quasi-totalité des banques du pays, elle leur permettra notamment d'amoindrir leurs charges d'exploitation car l'Apbef affrétait un vol mensuel pour l'approvisionnement et le rapatriement des fonds des agences bancaires de la région de Kayes et de Nioro; de maîtriser les risques liés au transport de fonds et de disposer quasiment en temps réel de nos avoirs dans les livres de la Bceao », a indiqué la présidente de l'Apbef.

Selon Mme Sidibé, l'Apbef espère sur la continuité de réalisation de ce type dans toutes les principales régions du Mali. Elle a relevé que ce cadre offre ainsi l'occasion à l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali de remercier les plus hautes autorités du Mali, et particulièrement le Ministre de l'Economie et des Finances, pour tous les efforts qu'ils n'ont cessé de déployer pour accompagner les institutions financières du pays.

Aïssata Koné Sidibé a remercié et félicité le Gouverneur de la Bceao, ainsi que la Direction nationale de la Bceao pour le Mali pour non seulement la réalisation de cette agence auxiliaire mais aussi pour leur esprit d'écoute et leur accompagnement.