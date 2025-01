Cote d'Ivoire: Secteur des Postes et Télécommunications - Le ministre Kalil distingue des acteurs du Gotic

À l'occasion de sa traditionnelle présentation de vœux de nouvel an, le ministre de la Transition numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Kalil Konaté a décoré plusieurs personnalités dans l'Ordre du mérite des postes et de la télécommunication, le mardi 21 janvier 2025 à l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire (Artci) sis à Abidjan-Marcory. Parmi la centaine de personnalités et structures distinguées, neuf (9) sont issus du Groupement des opérateurs du secteur des TICs (Gotic). Ils ont été élevés au titre de commandeur, officiers et chevaliers en reconnaissance de leurs efforts et réalisations remarquables pour dynamiser l'économie numérique ivoirienne.

Recevant la distinction honorifique de Commandeur, le président du Gotic, Laurent Gnon a pendant son allocution rappelé la volonté de sa structure. « Au nom de nos entreprises, je souhaite réaffirmer notre volonté, d'accompagner la Côte d'Ivoire dans l'adoption des nouvelles technologies et leur domaine d'application, notamment : l'Intelligence artificielle, la 5G, l'Internet des objets, la robotique, les logiciels et applications innovantes, la cybersécurité, etc. », a-t-il rassuré. Puis d'indiquer que, cette reconnaissance valorise les efforts collectifs, encourage l'excellence et renforce les partenariats public-privé pour atteindre des objectifs communs.

Aussi a-t-il révélé que les entreprises promettent de poursuivre l'accompagnement, la formation et le développement des compétences des jeunes. Ce, afin de contribuer activement à la construction d'une économie numérique prospère en Côte d'Ivoire. Félicitant tous les récipiendaires, le ministre Ibrahim Kalil Konaté a exhorté les acteurs du secteur au travail d'équipe. Il a engagé les agents de son ministère et des structures sous sa tutelle à regarder l'objectif commun. Rappelant que le président de la République, Alassane Ouattara, l'a instruit à mettre en oeuvre des solutions pour accélérer la transformation digitale du pays, le ministre a dit son engagement à y travailler avec toutes les forces de son département, d'autant que a-t-il révélé, ce secteur est un pourvoyeur d'emplois.

Créé en 2009, le Gotic, regroupe plus de 150 entreprises, acteurs principaux évoluant dans le secteur des Technologies de l'information et de la communication (Tic) en Côte d'Ivoire. Il s'est donné pour mission d'accompagner les entreprises et les institutions dans leur transition numérique tout en promouvant l'innovation, la collaboration et l'excellence.