Sénégal: Sédhiou - Madina Torodo célèbre son accès à l'électricité

Sédhiou — Le village de Madina Torodo, dans le département de Bounkiling (sud), a été raccordé jeudi au réseau électrique, un évènement fêté comme il se doit par les populations locales.

La mise en service du réseau électrique de ce village de la région de Sédhiou a été rendue possible par le projet régional d'accès à l'électricité de la CEDEAO, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

Financé entièrement par la Banque mondiale et porté par la CEDEAO, ce projet d'un montant de 129 millions de dollars, soit 102 milliards de francs CFA, cible 121 localités à électrifier par la technologie de stockage d'énergie par batteries (BEST) dans les régions de Ziguinchor, Kolda, Sédhiou, Kédougou, Kaolack et Tambacounda.

« Le village de Madina Torodo, longtemps plongé dans l'obscurité, baigne désormais dans la lumière grâce au projet BEST », a salué Amadou Ba, maire de la commune de Faoune, dont dépend Madina Toro. Il estime que l'arrivée de l'électricité va offrir des « opportunités concrètes » pour lutter contre l'émigration clandestine et l'exode rural.

Selon Oulèye Ba, un habitante du village, « le projet BEST va révolutionner le quotidien, notamment pour les femmes, en facilitant leur autonomisation financière ».

»Avec l'électricité, nous pourrons acheter des moulins à mil, des réfrigérateurs pour la vente de jus et de barres de glace, et ouvrir des ateliers de couture », a-t-elle expliqué.

De son côté, Baba Sall, responsable des jeunes et point focal du projet, fait observer l'accès à l'électricité va aider à « réduire les vols de bétail, les agressions et les cambriolages des boutiques ».

L'éclairage public et les installations électriques contribuent à apaiser les craintes des habitants et à créer un environnement plus sûr, a ajouté M. Sall.

De même, l'accès à l'électricité peut permettre aux agriculteurs d'améliorer leurs capacités de stockage de produits et de transformation.

Djiby Dieng, directeur de l'équipement des réseaux et représentant du directeur général de la Senelec, la société nationale d'électricité, a signalé que le projet BEST intervient dans six pays d'Afrique de l'Ouest dont le Sénégal où il cible six régions, soit « 97 000 ménages ».

« Un projet de cette envergure nécessite une coordination étroite avec les autorités locales et les partenaires internationaux pour assurer une mise en oeuvre efficace », a t-il souligné.

L'accès à l'électricité ouvre la voie à de nouvelles opportunités économiques, selon M. Dieng.

Les entreprises locales peuvent prolonger leurs heures d'ouverture, les élèves peuvent également étudier plus longtemps le soir, et les petites entreprises comme les couturiers et les commerçants peuvent élargir leurs activités, a-t-il fait valoir.

« Le projet BEST est une illustration parfaite de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous unissons nos forces pour une cause commune », a-t-il conclu.