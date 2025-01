Madagascar: Énergie pour tous - Deux millions de personnes à brancher à l'électricité

Une journée qu'on peut qualifier d'historique. Celle d'hier où a été lancé de manière officielle le Fonds DECIM, ou Digital and Energy Connectivity for Inclusion in Madagascar. « Le Fonds DECIM est une composante à part entière du Projet DECIM, une initiative du gouvernement malgache soutenue par la Banque mondiale », tenait à expliquer Atou Seck, country manager de la Banque mondiale, qui a ouvert la série des discours des officiels.

Il a ajouté les chiffres clés du Fonds DECIM, tout à fait impressionnants. « Doté d'un capital initial de 97 millions de dollars, il vise à permettre l'accès à l'électricité pour 2 285 000 personnes grâce à 457 000 nouvelles connexions, distribuer 664 000 appareils numériques connectés, déployer 80 mini-réseaux au bénéfice de 40 000 personnes, et octroyer 417 000 connexions grâce à des solutions solaires hors réseau. »

La mise en oeuvre du Projet DECIM a été confiée au ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures (MEH) et à celui du Développement numérique, des Postes et Télécommunications (MNDPT). En fait, il s'agit de combiner la connectivité électrique à celle du numérique pour l'inclusion des Malgaches au développement économique et social, comme l'a si bien dit Stéphanie Delmotte, la ministre du MNDPT, dans son allocution.

Essentiel

« Lorsque l'énergie alimente le numérique, c'est tout un pays qui s'éveille à de nouvelles opportunités, de l'éducation à l'innovation », a-t-elle soutenu. Une conviction partagée par Atou Seck : « Madagascar est confronté à d'énormes défis en matière d'accès à l'énergie et à la connectivité numérique, ce qui freine la croissance. La Banque mondiale s'engage à accompagner Madagascar pour élargir l'accès à l'énergie et à la connectivité numérique, en particulier dans les zones reculées. Pour ce faire, nous plaçons le secteur privé au cœur de nos efforts en fournissant un soutien financier public bien conçu et un accès au capital. D'où la mise en place du Fonds DECIM, que nous considérons comme essentiel pour les ambitions d'accès à l'énergie de Madagascar », a-t-il promis.

« Avec la mise en place officielle de ce Fonds DECIM, cet outil puissant permettra à Madagascar de franchir une nouvelle étape vers l'accès universel à l'électricité, favorisant un développement économique durable et une inclusion sociale qui entraînera un avenir prospère et équitable pour nos communautés rurales et urbaines », résume Olivier Jean-Baptiste, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures.

«Nous sommes honorés d'accompagner Madagascar dans cette initiative ambitieuse, en tirant parti de nos expériences passées et dans d'autres pays en Afrique dans le secteur hors-réseaux pour maximiser l'impact du Fonds DECIM», a affirmé Christian Schattenmann, directeur du Fonds DECIM.

« BRED Madagasikara Banque Populaire est particulièrement ravie d'être le partenaire bancaire de cette opération qui répond aux enjeux de l'inclusion numérique et énergétique. Ce partenariat témoigne de notre engagement à participer activement et sur le long terme au développement durable de Madagascar, tant économique que social», a déclaré Thierry Charras-Gillot, directeur général de BRED Madagasikara.

Toutes les cases du puzzle sont bien remplies. Il reste à concrétiser ces ambitieux objectifs du Fonds DECIM et à en finir avec le déficit de la production d'électricité tout en bouchant la fracture numérique.