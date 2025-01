Madagascar: Face aux menaces de déstabilisation - L'armée resserre les rangs

La réunion annuelle des grands responsables de l'armée s'est tenue, hier, à Ivato. Le rendez-vous se déroule, cette fois-ci, en plein coeur d'une conjoncture politique relativement houleuse où les appels à la scission de la grande muette se multiplient.

Une unité. Qu'il s'agisse d'un geste volontaire ou d'un fait fortuit, c'est l'image rendue par le commandement de l'armée, hier, durant leur réunion au Mining Business Center, à Ivato. Une image qui tend à être une réponse non-verbale face à la conjoncture politique ambiante.

Comme à chaque début d'année, les grands responsables de l'armée ont tenu une réunion hier. Le but est de faire un bilan de l'année passée et de définir la stratégie à mettre en oeuvre durant les prochains mois. Une fois n'est pas coutume, le rendez-vous se tient en plein milieu d'une période politique relativement houleuse. Le thème choisi comme cadre des discussions ratisse large. "Le devoir des Forces armées envers la nation" est le thème des échanges.

Difficile d'aborder la réunion d'hier, en faisant abstraction de la conjoncture politique. Surfant sur un courant d'insatisfaction vis-à-vis des résultats des élections communales et municipales, des entités d'opposition envisagent de bousculer, voire de démettre les tenants du pouvoir. Dans cette optique, certaines voix plus ou moins connues de la sphère publique et de l'arène politique tentent de rallier à leur cause l'armée ou du moins, de briser son unité.

Le contexte politique mouvementé est surtout entretenu par une guerre de communication et des disputes farouches entre les partisans et les opposants du pouvoir sur les réseaux sociaux. Seulement, même dans les querelles digitales, l'unité des Forces armées, et la grande muette, notamment, est toujours chahutée. Des vidéos appelant à la sédition de l'armée contre le pouvoir ont été publiées sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Des vidéos reprises sans filtres par certains médias.

Solidarité

La vidéo d'une déclaration du colonel Charles Andrianasoavina, publiée sur Facebook, la semaine dernière, a poussé le général Lala Monja Delphin Sahivelo, ministre des Forces armées, à sortir du silence. "Notre devoir est de protéger la population et ses biens, ainsi que les institutions républicaines légales. Nous nous dresserons à cet effet et refusons les intentions de déstabilisation et de trouble existantes. Nous nous dresserons contre toute velléité de diviser la nation. Il n'y aura aucune tolérance contre ceux qui ont ces intentions", a-t-il réagi.

Dans son discours d'ouverture de la réunion des grands responsables de l'armée, hier, les mots du général Sahivelo ont été moins tranchants. Toutefois, d'entrée, il a remercié l'assistance "d'avoir contribué à la sécurisation et au bon déroulement des deux processus électoraux successifs, de l'année dernière". Abordant la question sécuritaire, celle de préserver la paix sociale et l'unité nationale, le membre du gouvernement a mis l'accent sur la solidarité et la synergie des trois corps au sein des Forces de défense et de sécurité (FDS).

"Nous avons appris que face à une menace, ou s'il y a une bataille menée, il faut prioriser la concentration des efforts. Nous avons trois forces qui peuvent être rassemblées pour lutter contre l'insécurité et défendre la nation", a déclaré le ministre des Forces armées. Afin de matérialiser cette solidarité entre les trois corps au sein des FDS, le ministre de la Sécurité publique et le ministre délégué à la Gendarmerie nationale, ainsi que le commandant de la Gendarmerie nationale et le directeur général de la Police nationale ont été présents, hier, à Ivato.

Depuis le début de la crispation de la situation politique, le commandement des trois entités au sein des FDS s'est appliqué à afficher une unité et à parler d'une voix univoque. Lors des réunions des grands responsables de la Gendarmerie nationale et de la Police nationale, la semaine dernière, les ministres chargés des Forces armées, de la police et de la gendarmerie, ainsi que ceux qui sont à la tête du commandement opérationnel ont tous répondu présent, comme hier, à Ivato.

Christian Ntsay, Premier ministre, a clôturé la journée de réunion des grands responsables de l'armée, hier. Questionné par la presse au sujet des tentatives de certaines voix d'opposition de rallier l'armée et plus largement les FDS à leur cause, le chef de gouvernement a répondu : "Les Forces de défense et de sécurité sont des professionnels formés à faire face à différentes situations et à différentes menaces. Si des politiciens ont une velléité de trouble, les FDS n'y adhéreront pas. Ils font leur travail avec professionnalisme".