Sénégal: Olivier Boucal donne le coup d'envoi des concertations nationales de la réforme du secteur public

Dakar — Le ministre de la Fonction publique et de la Réforme du secteur public, Olivier Boucal, a procédé au lancement, jeudi, à Dakar, des "concertations nationales pour la réforme du secteur public".

"C'est une initiative majeure dans la dynamique de transformation systémique" du pays, a dit M. Boucal lors du lancement de ces échanges.

Les autorités ont diagnostiqué "beaucoup de maux" dont souffre le secteur public, ce qui les a amenés à organiser ces rencontres destinées à en identifier les causes et de leur trouver des remèdes, a-t-il affirmé en présence d'Aminata Touré, Haut Représentant du président de la République, d'anciens ministres de la Fonction publique, de représentants d'associations de consommateurs et d'organisations syndicales.

Le "chevauchement des missions" de certains services publics, l"'inefficacité", les "lenteurs" et les "faiblesses" du secteur public, ainsi que "la détérioration de la confiance des citoyens vis-à-vis de l'administration" font partie des maux à l'origine de ces concertations, selon Olivier Boucal.

Il estime que "la réforme du secteur public (...) est un impératif moral", une "urgence" et une "nécessité".

Selon lui, des ateliers consacrés à ces concertations se tiendront dans les 14 régions du pays, des "échanges sectoriels et thématiques" également.

Le ministre dit chercher à définir "une feuille de route nationale" pour la réforme du secteur public, à améliorer les services publics, à mieux associer les citoyens à la gouvernance publique et à identifier les bonnes pratiques d'autres pays dans ce domaine.

L'un des objectifs des concertations est d'évaluer l'organisation et le fonctionnement du service public.

Il s'agit en même temps de recueillir les attentes des usagers du service public.

Une plateforme électronique dédiée aux concertations a été créée par la direction des systèmes informatiques du ministère pour favoriser des échanges "directs et ouverts" entre les participants, y compris les Sénégalais vivant à l'étranger.

Le panel réuni pour le lancement des "concertations nationales pour la réforme du secteur public" a relevé plusieurs obstacles au fonctionnement correct de l'Administration publique sénégalaise et à la bonne exécution des services rendus aux usagers.

Des défauts hérités de l'administration coloniale, le mauvais accueil des usagers du service public dans les administrations, l'absence de sanctions et d'évaluation des agents publics et l'inaccessibilité des édifices abritant des services de l'État pour certaines catégories de la société font partie des nombreuses failles relevées par les membres du panel, l'universitaire Souleymane Bachir Diagne, le professeur de droit public Babacar Kanté et Aminata Touré, Haut Représentant du président de la République.