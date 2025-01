Sénégal: Balla Moussa Fofana souligne l'importance de la valorisation des ressources humaines territoriales

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, a insisté, jeudi, sur l'importance du projet "Soutien à la gouvernance et au dialogue des territoires", qui vise une meilleure valorisation des ressources humaines territoriales et un développement des collectivités locales.

"Ce projet constitue un jalon important dans le processus de valorisation des ressources humaines territoriales", a-t-il dit.

Balla Moussa Fofana s'exprimait lors de la première session du Comité de pilotage (Copil) du projet "Soutien à la gouvernance et au dialogue des territoires" qu'il a présidé.

La rencontre a eu lieu en présence de l'ambassadrice de France au Sénégal, Christine Fages, du directeur général du Centre national de la fonction publique locale et de la formation, de membres du Copil, d'autorités locales et de plusieurs autres parties prenantes.

Le projet "Soutien à la gouvernance et au dialogue des territoires" s'articule autour de plusieurs axes stratégiques en cohérence avec la Stratégie nationale de développement (SND) 2025-2029 et le référentiel Sénégal Vision 2050.

"Ces axes incluent, notamment, l'actualisation du statut des collectivités territoriales, le renforcement de la professionnalisation des métiers territoriaux, la mise en oeuvre d'une stratégie de formation et l'amélioration des outils statistiques et d'observation", a listé le ministre.

Selon lui, les territoires de développement auxquels le Sénégal aspire ne peuvent devenir une réalité qu'avec une administration locale efficace, dotée de ressources humaines motivées et outillées.

Renforcer la résilience des territoires face aux défis du numérique

En ce sens, il a mis en exergue l'objectif de renforcer la dynamique et la résilience des collectivités territoriales face aux défis du numérique et aux mutations institutionnelles, relevant que "les populations sont devenues plus exigeantes" envers leurs mandants.

S'exprimant sur les compétences du Copil, Balla Moussa Fofana a précisé qu'il est "l'instance de validation et de déclinaison des orientations majeures de ce projet stratégique", "Soutien à la gouvernance et au dialogue des territoires en présence", en l'occurrence.

Le ministre a en outre salué les recommandations du rapport diagnostic, qui définissent clairement les objectifs nécessaires pour renforcer les performances des collectivités territoriales face aux défis actuels.

De son côté, l'ambassadrice de France au Sénégal a déclaré que le projet reflète la qualité des relations que son ambassade entretient avec le ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires et le Centre national de la fonction publique locale et de la formation.

"L'Ambassade de France et ses partenaires resteront pleinement mobilisés pour garantir le succès du projet", a assuré Christine Fages.

Cette première session du Comité de pilotage (Copil) s'est tenue quelques jours seulement après la première Conférence des managers publics présidée par le chef de l'État.

"Un signal fort en faveur de la décentralisation, qui s'inscrit dans la continuité des conclusions du diagnostic sur la fonction publique territoriale", a commenté Balla Moussa Fofana.