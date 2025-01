Sud-Soudan: Le pays bloque les médias sociaux après des manifestations violentes

Le gouvernement du Sud-Soudan a ordonné aux fournisseurs d'accès à Internet de bloquer l'accès aux plateformes de médias sociaux pendant une période pouvant aller jusqu'à 90 jours.

Le gouvernement du Sud-Soudan a ordonné aux fournisseurs d'accès à Internet de bloquer l'accès aux plateformes de médias sociaux pendant une période pouvant aller jusqu'à 90 jours, à la suite des violentes manifestations déclenchées par le meurtre de ressortissants sud-soudanais dans l'État soudanais d'El Gezira.

Le blocage, effectif à partir du 22 janvier, a été annoncé par Napoleon Adok Gai, directeur général de l'Autorité nationale de la communication. Les troubles ont commencé après que des vidéos des meurtres présumés ont circulé sur les médias sociaux, provoquant des émeutes et des attaques de vengeance dans la capitale du Sud-Soudan, Juba, et dans d'autres villes.

Au moins 16 ressortissants soudanais ont été tués, et des magasins et des maisons appartenant à des citoyens soudanais ont été pillés et vandalisés, selon la police. MTN South Sudan et Zain ont confirmé qu'ils se conformeraient à la directive, qui affecte des plateformes telles que Facebook et TikTok.

Key Takeaways

Le blocage des médias sociaux met en évidence la difficulté pour le Sud-Soudan de gérer les troubles alimentés par les contenus en ligne. Le gouvernement attribue les violences aux messages publiés sur les médias sociaux, soulignant ainsi l'influence des plateformes dans l'escalade des tensions. Les critiques, y compris des artistes comme Mc Lumoex, ont appelé à un engagement diplomatique avec le Soudan pour prévenir d'autres violences, plutôt que de restreindre l'accès en ligne.

Cette situation soulève des questions sur l'équilibre à trouver entre la liberté d'expression et les préoccupations en matière de sécurité dans les États fragiles. Cet incident reflète également les tensions transfrontalières et les relations instables entre le Sud-Soudan et le Soudan, le conflit en cours au Soudan faisant peser des risques sur la stabilité régionale.