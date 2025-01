Afrique: L'OMS confirme que le Niger est le premier pays de la Région africaine à avoir éliminé l'onchocercose

communiqué de presse

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) félicite le Niger pour avoir rempli les critères d'élimination de l'onchocercose, ce qui en fait le cinquième pays au monde et le premier pays d'Afrique à être reconnu par l'OMS comme ayant interrompu la transmission du parasite Onchocerca volvulus.

« L'élimination d'une maladie est un accomplissement majeur qui nécessite un dévouement inlassable », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS. « Je félicite le Niger pour son engagement à libérer sa population de cette maladie cécitante porteuse de stigmatisation, qui cause tant de souffrances humaines chez les plus pauvres. Ce succès témoigne une fois de plus des progrès remarquables que nous avons accomplis dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. En démontrant que l'élimination est possible, il donne espoir à d'autres pays qui luttent encore aujourd'hui contre l'onchocercose. »

L'onchocercose, communément appelée cécité des rivières, est une maladie parasitaire et la deuxième cause infectieuse de cécité dans le monde après le trachome. Elle est transmise par la piqûre d'une mouche noire infectée, que l'on trouve principalement à proximité des cours d'eau. La maladie touche surtout les populations rurales d'Afrique subsaharienne et du Yémen, même si des zones d'endémie plus réduites sont également présentes en Amérique latine.

Des initiatives et des partenariats efficaces menés à l'initiative des pays

Entre 1976 et 1989, sous l'égide du Programme OMS de lutte contre l'onchocercose en Afrique de l'Ouest (OCP), le Niger a pris des mesures de lutte antivectorielle consistant à pulvériser des insecticides qui ont permis de réduire considérablement les niveaux de transmission de l'onchocercose. À la suite des dons d'ivermectine de Merck, Sharpe & Dohme (MSD), une campagne d'administration de masse de médicaments (AMM) à base d'ivermectine et d'albendazole a été menée entre 2008 à 2019 dans les zones encore touchées par la filariose lymphatique, qui ont ensuite fait l'objet d'une surveillance. Sachant que l'ivermectine est efficace contre les deux maladies, et comme les zones ciblées par l'AMM contre la filariose lymphatique étaient aussi des zones d'endémie de l'onchocercose, cette intervention a aussi contribué à interrompre la transmission du parasite Onchocerca volvulus.

Le Niger a commencé des évaluations préliminaires de l'interruption de la transmission de l'onchocercose en 2014, après avoir cessé l'AMM contre la filariose lymphatique dans la plupart des régions. Des enquêtes entomologiques et épidémiologiques ont ensuite révélé que l'association entre médicaments et lutte antivectorielle avait permis d'éliminer la transmission de l'onchocercose, comme en témoigne la réduction de la prévalence, passée d'environ 60 % à 0,02 %.

Outre les interventions de lutte antivectorielle et les dons de médicaments de MSD, le partenariat entre le gouvernement nigérien, l'OMS et les organisations non gouvernementales a contribué de façon déterminante au succès du Niger, car il a aidé à mobiliser des ressources et un soutien technique. Le suivi continu de la prévalence de la maladie et de ses répercussions a permis de moduler rapidement les stratégies et de garantir l'efficacité des interventions.

« L'onchocercose a longtemps causé d'immenses souffrances humaines. Elle a également entravé le développement économique des communautés touchées en éloignant les populations des rivières alors que celles-ci sont souvent essentielles à leurs moyens d'existence », explique la Dre Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. « Le succès du Niger met fin à ce fardeau pour sa population. Il fait également du Niger un modèle pour l'élimination des maladies tropicales négligées en Afrique. Le pays a déjà démontré son leadership en matière de santé publique en 2013, en éliminant la maladie du ver de Guinée. Il s'agit aujourd'hui d'une nouvelle avancée historique. »

Progrès à l'échelle mondiale

Au niveau mondial, 54 pays ont éliminé au moins une maladie tropicale négligée.

Le Niger rejoint quatre autres pays dont l'élimination de l'onchocercose a été attestée par l'OMS, tous situés dans la Région des Amériques : la Colombie (2013), l'Équateur (2014), le Guatemala (2016) et le Mexique (2015).

Dans la Région africaine de l'OMS, 21 pays ont éliminé au moins une maladie tropicale négligée. L'onchocercose est la deuxième maladie tropicale négligée éliminée au Niger : le pays a été certifié exempt de transmission de la dracunculose (maladie du ver de Guinée) en 2013.