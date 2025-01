Afrique: Taekwondo/Saison 2025 - Les championnats d'Afrique priorisés

Tout près du bout du tunnel. La fédération malgache de taekwondo, comme les autres fédérations nationales du pays, a dévoilé son calendrier d'activités pour la saison 2025. Six sorties internationales figurent dans le calendrier de cette saison. « La négociation pour obtenir la reconnaissance du comité olympique est en cours. Nous avons ainsi anticipé d'intégrer les compétitions internationales dans notre calendrier. Nous priorisons surtout la participation aux compétitions continentales », souligne Franck Tiana Rakotomanana, président de la fédération.

Les championnats d'Afrique des cadets et juniors auront lieu du 6 au 9 août à Lagos, au Nigéria. Deux mois plus tôt, Madagascar envisagera d'aligner pour la première fois des représentants au championnat d'Afrique des clubs, qui se déroulera du 23 au 25 mai à Bamako, capitale malienne.

Ranking

«Nous allons collaborer avec les clubs qui pourront prendre en charge leur participation et leur déplacement, outre les critères techniques», explique le patron de la discipline.

« Les autres compétitions internationales qui figurent dans notre calendrier permettent à nos combattants de marquer des points pour avoir une place au classement mondial », précise Franck Rakotomanana. La première sortie concerne l'Open de Poomsae en Belgique, qui se tiendra le 16 mars. Madagascar est aussi invité à la coupe du président éthiopien, programmée du 25 au 27 avril à Addis-Abeba. Deux autres compétitions sont programmées au deuxième semestre.

L'Open du Nigéria aura lieu les 2 et 3 août, et l'Open international de poomsae se tiendra à Pune, en Inde, du 6 au 9 novembre. Concernant les événements majeurs locaux, les championnats de Madagascar de kyorugi et de poomsae se dérouleront cette année à Antsirabe. La coupe de Madagascar se tiendra pour sa part dans la capitale les 1er et 2 novembre. Des stages et formations pour les arbitres, entraîneurs et combattants, ainsi que la série de regroupements des équipes nationales de catégories différentes, sont aussi programmés tout au long de la saison.